كرم بورسين يدافع عن هاندا ارتشيل.. هل يحنّ لها؟

شهدت علاقة النجمين التركيين الشهيرين "كرم بورسين" و"هاندا ارتشيل" الكثير من التصريحات والشائعات سواء خلال فترة علاقتهما أو حتى بعد اعلانهما الانفصال منذ مدة

ويبدو واضحاً بأن هذه التوترات التي شهدتها العلاقة لم تمنع النجم التركي "كرم بورسين" من الدفاع عن حبيبته السابقة هاندا ارتشيل ورفض أي تعليق كراهية ضدها.

كرم بورسين يدافع عن هاندا ارتشيل

وفي تفاصيل ما حدث طلبت إحدى المتابعات من النجم التركي عبر حسابه الخاص ف ي تويتر أن يتحدث عن رأيه الشخصي حول الأشخاص الذين يقومون يومياً بكتابة تعليقات كراهية ضد النساء.

وبالرغم من ان المتابعة لم تذكر اسم هاندا ارتشيل في السؤال أو حتى أشارت لها، إلا ان كرم بورسين أصرّ على ذكرها في ردّه ودافع عنها بكل حب فقال: "أنا لن أدعم أي شخص يكتب تعليقات كراهية ضد النساء بمن فيهم هاندا، حيث أنني عندما أجد هذا النوع السخيف من التغريدات، أكتب لهم من فضلكم توقفّوا لسنا بحاجة الى الكراهية في هذا العالم".

وبررّ الكثير من المتابعين بأن كرم بورسين ذكر واشار الى هاندا ارتشيل في تغريدته على تويتر ودافع عنها لأنها تعرّضت للكثير من التعليقات السلبية ضدها بعد انفصالها عنه وان هذه طريقته بايصال معلومة للجمهور انه بالرغم من الانفصال لا يوجد اي مشاعر كراهية بينهما.

علاقة هاندا ارتشيل وكرم بورسين

بدأت علاقة الثنائي التركي الشهير هاندا ارتشيل وكرم بورسين خلال تصويرهما المسلسل الشهير "انت اطرق بابي" واستمرت العلاقة حتى بعد انتهاء المسلسل لأكثر من عام ونصف.

ولكن أعلن الثنائي بعد ذلك انفصالهما بشكل مفاجىء وصادم دون الكشف عن الأسباب وأشيع في ذلك الوقت أن سبب الانفصال هو تصريحات كرم بورسين حول الزواج خلال احدى مقابلاته.

الا انه لم يتم الكشف بشكل اساسي عن سبب الانفصال، حتى ان اعلان الانفصال جاء من خلال الغاء متابعة بعضهما وحذفهما صورهما المشتركة، وألمح عدد كبير من الجمهور ان علاقة الثنائي كانت بهدف الترويج للمسلسل خاصة انها بدأت مع بداية العمل وانتهت بعد النجاح الذي حققه وبعد فترة من انتهائه