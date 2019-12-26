بعد شائعات الانفصال.. مايلي سايريس وحبيبها كودي يقضيان عيد الميلاد وسط أجواء رومانسية عائلية معاً

قضى نجما الموسيقى اللذان تربطهما علاقة عاطفية معاً منذ عدة أشهر "مايلي سايريس" و "كودي سيمبسون" وقتاً ممتعاً مع عائلة مايلي خلال عطلة العيد ميلاد.

وخلال فترة ما بعد الظهر نشر كودي سلسلة من صور الاحتفال بعيد الميلاد عبر حسابه الخاص على انستغرام، حيث ظهرت مايلي في مقطع فيديو وهي ترتدي بنطال جينز بخصر عالي وتوب أحمر بينما كانت تقوم بحركات مثيرة في المطبخ وعلّق كودي عليها: "الملكة".

وفي لقطة أخرى ظهر كودي ومايلي وهيتكئان على الأريكة بينما كانا يعزفان بعض الموسيقى على الغيتار حيث كان كودي يرتدي قميص باللون الكحلي وقبعة من الصوف الأسود.

ويبدو واضحاً بأن الأمور تسير على ما يرام بين ثنائي الحب وعكس ما أُشيع مؤخراً حول انفصالهما عن بعضهما البعض حيث قبل أن يقضي كودي ومايلي العيد ميلاد مع بعضهما شوهدا آخر مرة معاً في 13 ديسمبر.

وخلال وقت لاحق شوهد كودي في حفل في نيويورك حيث كان مع مجموعة من البنات يضحك ويشرب كما قبّل فتاة، حيث أُشيع خبر انفصالهما إلا أن وبحسب مصادر قريبة صرّحت: "خرج كودي مع أصدقائه فقط ونعم مايلي وكودي معاً بالتأكيد".

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