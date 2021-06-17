بعد شائعات الرومانسية بين كانيه ويست وآرينا شايك.. كيم كارداشيان سعيدة من أجله!

أثار مغني الراب "كانيه ويست" شائعات الرومانسية بينه وبين عارضة الأزياء "إيرينا شايك"، وذلك بعد انفصاله عن "كيم كارداشيان" عقب زواج 7 سنوات.

ويبدو واضحًا أن "كيم" أرادت من "كانيه ويست" المضي قدمًا في حياته والعثور على الشريكة المناسبة وذلك بعد مرورهما بمشاكل عديدة خلال الفترة الأخيرة من زواجهما.

وكشفت "كيم" أنها منحت مباركتها لعلاقة "كيم" و"إيرينا" الجديدة كما أن "كيم" سعيدة من أجل زوجها الذي وجد شريكة جديدة له.

وأشادت نجمة الواقع بعارضة الأزياء وقالت: "إنها هادئة ومحترمة"، وهي تريد من زوجها المضي قدمًا وتعتقد بأن "إيرينا شايك" مناسبة جدًا له.

ويشار بأن "إيرينا شايك" لديها طفلة من النجم "برادلي كوبر" والذي انفصلت عنه بعد شائعات علاقته مع "ليدي غاغا" والتي نفتها فيما بعد.

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