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بعد شائعات حملها السري.. إيغي أزاليا تكشف عن طفلها الأول وهذا هو والد الطفل؟

منشور 11 حزيران / يونيو 2020 - 08:03
إيغي أزاليا
إيغي أزاليا

أثيرت االشائعات حول النجمة "إيغي أزاليا" بأنها رحبت بطفلها الأول منذ أكثر من شهر حيث نشر صديق مقرّب منهم تهنئة بخصوص ولادة الطفل عبر "انستغرام".

وبالرغم من أنها لم تعلّق على المولود ولم تعلن الخبر سابقاً  فقد فجّرت صباح يوم أمس الأربعاء عبر حسابها الخاص على "انستغرام" خبر استقبالها طفلها الأول.

وبدأت إيغي إعلانها بقولها: "لدي ابن"، وتابعت قولها: "واصلت الانتظار حتى الوقت المناسب لقول شيء ما ولكنني أشعر أنه كلما مر الوقت كلما ادركت أنني سأشعر بالقلق حول مشاركة الأخبار مع العالم".

Big news: After more than a month of rumors, Iggy Azalea has confirmed she's a mom

وأضافت إيغي على حديثها: "أريد أن أحافظ على خصوصية حياته لطفلي ولكن أردت أن أوضح أنه ليس سراً وأحبه أكثر من أن أعبّر ذلك بالكلمات"، ولم تذكر من هو والد الطفل خلال رسالتها أبداً.

Baby daddy? The disclosure comes more than a month after reports that she secretly welcomed a baby boy with her rapper boyfriend, Playboi Carti, 23. Seen together in January 2019

وزعمت بعض المصادر القريبة إلى أن الطفل هو من إيغي وصديقها كارتي حيث تفاجأ البعض بأن إيغي عادت لمواعدة مغني الراب مرة أخرى بعد انفصالهما.

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