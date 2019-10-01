بعد طلاقهما بخمسة شهور.. أديل على علاقة مع سكيبتا!

أفادت تقارير جديدة أن النجمة البريطانية "أديل" تواعد مغني الغرايم "سكيبتا" بعد مرور عدة أشهر على انفصالها من زوجها "سيمون كونكي".

يبدو أن "أديل" تعافت من المشاعر السلبية التي رافقتها بعد طلاقها من "كونكي" لتفتح صفحة جديدة في حياتها من أجل عيش علاقة رومانسية مع "سكيبتا" (37 عامًا).

وزعم مصدر أن الثنائي استمتعا بليلة رومانسية في المنطقة السياحية " The Crystal Maze LIVE Experience" قبل أسبوعين تقريبًا خلال حفل عيد ميلاد "سكيبتا"، ويأمل أصدقائهم أن يكوِّنا ثنائي يومًا ما.







وتأتي هذه الأخبار بعدما امتدح كل منهما الآخر خلال لقاءاتهم الصحفية، فبالعودة لعام 2016، تحدَّث "سكيبتا" عن "أديل" خلال مُقابلة له مع مجلة ES Magazine، وقال: "تراسلني أديل على الدوام، وتبقيني على اطلاع دائم بما يجري معها".

وفي ذات العام، نشرت "أديل" صورة للنجم، واسمه الحقيقي " جوزيف جونيور أدينوجا جونيور"، عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق: "فتى توتنهام" مع إيموجي على شكل قلب، وردَّ عليها "سكيبتا" بـ"أحبك" مع إيموجي وردة حمراء، حيث يٌشار أن الثنائي من منطقة توتنهام.

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