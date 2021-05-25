بعد عدة تأخيرات بسبب الكورونا.. جاستن بيبر يعلن عن جدول جولته العالمية Justice!

أعلن النجم "جاستن بيبر" عن أحدث جدول زمني لجولته العالمية والتي جاءت تحت مسمى Justice World Tour وذلك عبر حسابه الخاص على "انستغرام".

وظهر نجم البوب البالغ من العمر 27 عاماً في صورة للإعلان وهو يستند على دراجة نارية بينما كان يرتدي سترة من الجلد الأسود وقد ظهرت الدول المشمولة في الجولة مع التواريخ.

وكتب جاستن في التعليق على الصورة: "جولة Justice World Tour 2022 والتي عرضت من قبل @tmobile، التذاكر معروضة للبيع الآن".

وسيبدأ جاستن الجولة الجديدة في سان دييغو في 18 فبراير 2022 وتمتد أربعة أشهر وتختتم في ميلووكي ي 24 يونيو.

وخلال وقت سابق من هذا االشهر أخّر منظمو الحفلات انطلاق الجولة غلى العام المقبل، حيث يأتي هذا التأخير نتيجة لحجز المواعيد في الساحات الداخلية الكبيرة والتي لديها قيود التباعد الاجتماعي لانتشار فيروس كورونا.

وكان من المقرر أن ينضم إلية في الجولة كل من كيلاني وجادن سميث ولكن كلاهما انسحب بعد غعادة جدولة الجولة والتأخير بسبب الكورونا.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: