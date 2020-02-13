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بعد غيابها عن حفل غرامي.. ظهور مفاجىء لتايلور سويفت في حفل NME بهوت شورت!

منشور 13 شباط / فبراير 2020 - 08:38
تايلور سويفت
تايلور سويفت

أقيم حفل توزيع جوائز NME لعام 2020 في أورينا في لندن من مساء أمس الأربعاء بحضور العديد من المشاهير والموسيقيين من أنحاء هوليوود.

وظهرت النجمة تايلور سويفت بشكل مفاجىء لاستلام جائزتها كأفضل ألبوم منفرد في العالم حيث لم تُشاهد على السجادة الحمراء قبلاً ولم تجتمع بالحضور في الحفل.

Leggy: Taylor showcased her lithe pins in the matching pin-striped shorts

وصعدت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً إلى المسرح بأسلوب نجوم الروك الحقيقين وهي تمسك كأسها النبيذ الأبيض على الخشبة بينما قبّلت مقدمة الجائزة واستلمتها منها.

Celebrations! In true rock star style, Taylor took her glass of wine with her on stage when she accepted her gong

وظهرت تايلور وهي ترتدي هوت شورت أسود بخطوط بيضاء نسّقتها مع قميص بقصة ملتفة وبجهة مطابق لونها للشورت وجهة أخرى باللون الأبيض ومظهرة كتفها.

ولإتمام أناقة إطلالتها نسّقت معه حذاء أبيض متوسط الطول باللون الأبيض طابق حقيبة الكتف التي تحملها كما اعتمدت تسريحة الرفعة المنخفضة ووضعت أقراط هوب صغيرة.

ويشار إلى أن تايلور سويفت لم تحضر حفل  غرامي 2020 بالرغم من ترّشحها لثلاث فئات ولم يُعرف سبب غيابها أبداً.

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