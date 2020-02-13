بعد غيابها عن حفل غرامي.. ظهور مفاجىء لتايلور سويفت في حفل NME بهوت شورت!

أقيم حفل توزيع جوائز NME لعام 2020 في أورينا في لندن من مساء أمس الأربعاء بحضور العديد من المشاهير والموسيقيين من أنحاء هوليوود.

وظهرت النجمة تايلور سويفت بشكل مفاجىء لاستلام جائزتها كأفضل ألبوم منفرد في العالم حيث لم تُشاهد على السجادة الحمراء قبلاً ولم تجتمع بالحضور في الحفل.

وصعدت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً إلى المسرح بأسلوب نجوم الروك الحقيقين وهي تمسك كأسها النبيذ الأبيض على الخشبة بينما قبّلت مقدمة الجائزة واستلمتها منها.

وظهرت تايلور وهي ترتدي هوت شورت أسود بخطوط بيضاء نسّقتها مع قميص بقصة ملتفة وبجهة مطابق لونها للشورت وجهة أخرى باللون الأبيض ومظهرة كتفها.

ولإتمام أناقة إطلالتها نسّقت معه حذاء أبيض متوسط الطول باللون الأبيض طابق حقيبة الكتف التي تحملها كما اعتمدت تسريحة الرفعة المنخفضة ووضعت أقراط هوب صغيرة.

ويشار إلى أن تايلور سويفت لم تحضر حفل غرامي 2020 بالرغم من ترّشحها لثلاث فئات ولم يُعرف سبب غيابها أبداً.

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