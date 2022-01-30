بعد فضائح كريس نوث.. كريس براون أول متهّم بالاغتصاب في السنة الجديدة (إليك التفاصيل)

أثار النجم العالمي "كريس براون" جدلاً كبيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعية والاخبارية بعد اتهامات جديدة موجّهة له بالاغتصاب مع مطالبات بالتعويض.

تفاصيل الاتهامات الجديدة لكريس براون

ادّعت امرأة مجهولة لم تكشف عن هويتها دعوى قضائية ضد النجم الامريكي "كريس براون" اتهمته بتخديرها واغتصابها خلال عام 2020 في ولاية فلوريدا.

وأفادت الوكالة الاخبارية بأن تفاصيل الدعوى كانت بأن النجم العالمي دعا هذه المراة المجهولة إلى يخته بصفتها مصممة رقص وفنانة موسيقية، حيث كان اليخت موجود قرب منزل المغني ديدي في فلوريدا 30 ديسمبر 2020.

وكشفت المراة بأن الفنان العالمي الشهير قدّم لها كأساً وشربته ولكنها شعرت بأنها مشوّشو وشعرت بالدوار وكأنها غير متوازنة، ثم اصطحبها إلى الغرفة بالرغم من اعتراضها على ما حصل.

تعويضات مالية مقابل السكوت عن الاغتصاب

أشارت المدعيّة بانها تسعى إلى تحقيق العدالة لنفسها وتأمل بان تكون مثال للأخريات ربما كن ضحايا لكريس براون، واكّدت محامية السيدة الضحية بأن موكّلتها لم تبلغ الشرطة في ذلك الوقت لأنها كانت طالبة جامعة وشعرت بحرج شديد.

وطالبت محامية المدّعية تعويض جسدي ونفسي لموكّلتها ووصلت قيمة التعويضات المادية إلى 20 مليون دولار.

ردة فعل كريس براون

نفى النجم الأمريكي كريس براون هذه الاتهامات الموجّهة له حيث أكّد ذلك بمنشور له عبر حسابه على "انستغرام"، قال فيه: "في كل مرة أنجز عملاً موسيقياً يحاولون التفوّه بالحماقات لتخريبه".