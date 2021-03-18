بعد فوزها بجائزة غرامي.. ابنة بيونسيه "بلو آيفي" تشرب العصير وتضع التاج!

احتفلت النجمة "بيونسيه" بفوز ابنتها "بلو آيفي" بجائزة "غرامي" واتباعها خطى والدتها ووالدها "جاي زي" في النجاح والشهرة.

واحتفلت الفتاة البالغة من العمر تسعة أعوام بطريقة مبهجة وطفولية وتنشر والدتها صورتها عبر حسابها الخاص على "انستغرام".

وظهرت "بلو" في الصورة وهي تحتفل بجائزتها الغرامي وهي تشرب عصير البرتقال وتحمل جائزتها باليد الأخرى بينما كانت تضع تاجًا من الذهب والمزيّن بالجواهر.

وحطمت النجمة "بيونسيه" الأرقام القياسية عند حصولها على جائزة أخرى مما جعل الجائزة رقم الثامن والعشرون من جوائزها الغرامي.

وخلال وقت سابق شاركت "بيونسيه" بعض الأفكار النادرة عن ابنتها بلو آيفي في العام الماضي حيث أكّدت أن ابنتها ذكية جداً وأكبر من عمرها.

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