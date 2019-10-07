بعد كشف ميوله الجنسي.. سام سميث عاري تحت المطر ويرقص في شوارع نيويورك! (فيديو)

لم يمضِ شهر تقريبًا على تصريحات النجم الأمريكي "سام سميث" الصادمة حول هويته الجنسية، حيث أشار أنه حيادي الجنس؛ أي لا يصنف نفسه كرجل أو امرأة، وهذا ما بدا في منشوراته الأخيرة التي شاركها مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد الماضي.

نشر "سام سميث" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" مجموعة صور ومقاطع فيديو له برفقة أصدقائه يرقصون في شوارع مدينة نيويورك، ثم يهزون أفخادهم ويتمايلون كإناث فوق جسر بروكلين.

اختار "سميث" ارتداء بنطال جينز أزرق وقميص بني مُزركش، وانتعل حذاء ؤياضي أبيض. من جهة أخرى، ارتدى أصدقاؤه ملابس ضيقة نسائية وأحذية بكعوب عالية.







وفي اليوم الذي يسبقه، شارك "سميث" متابعيه سلسلة صور لسهرته الصاخبة برفقة أصدقائه، حيث ارتدى فانيلة بيضاء كشفت عن وشمه الجديد الذي يظهر رجلين يقبلان بعضهما البعض، في حين طبَّق كحل عينين أسود والقليل من أحمر الشفاه من درجات البني، وأرفق الصور بتعليق، جاء فيه: "أحب أصدقائي".

وليس هذا فحسب، بل نشر سابقًا مقطع فيديو له وهو يرقص تحت المطر لا يرتدي سوى لباسه التحتي فحسب مُتمايلًا كفتاة.

وبالعودة إلى لقائه الصريح والمفاجئ في برنامج "I Weigh Interview" مع مقدمة البرامج "جميلة جميل" في شهر مارس الماضي، تحدَّث سام عن المثلية باعتباره مثلي الجنس، وقال: " أنت لا تحدد ماذا يكون جنسك، أنت مخلوق بشىء خاص بك، لست ذكر أو أنثى، أعتقد أني أطفو في مكان ما بينهما".

وتابع سام " لقد خضتٌ حرباً نفسية وجسدية، داخلياً أشعر بأني امرأة، كنت أحياناً أجلس وأسأل نفسي هل أريد تغيير جنسي، وهو شىء لازلتٌ أفكر فيه".

ومن الناحية الجنسية، أضاف سميث على اعترافه "لقد حاولت تغيير أفكاري حول الجنس، فعندما أمارس الجنس مع الرجال، أشعر بأن في داخلي أنثى، وأنا مستاء من ذلك كثيراً".