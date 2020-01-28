بعد كلوي كارداشيان . .لامار أودوم يتحدث عن خيانته لخطيبته الجديدة

بعد سنوات من الاعتذار علنًا عن خيانته لزوجته السابقة كلوي كارداشيان، وصف لاعب كرة السلة الأمريكي لامار أودوم خطيبته صابرينا بار، بأنها المرأة الوحيدة التي لم يرغب أبدًا في خداعها.

وكتب أودوم البالغ من العمر 40 عامًا على "إنستغرام" عن خطيبته الحالية :"أفضل امرأة عرفتها !!! لم يخطر ببالي مطلقًا أنني يمكن أن أكون مع امرأة واحدة فقط، فقد أخرجت تلك الرغبة بعيدًا عني".

كما أشادت أودوم بخطيبته التي قال إنها دائمًا في ظهره وتمنحه القوة والنعمة اليومية، مع صورة لهما سويا وهي تقف أمامه.

ويأتي منشور أودوم بعد حذف صابرينا للعديد من الصور من حسابها على انستغرام والتي تضمنت صورهما سويًا بما في ذلك صورة الخطوبة.

وفقًا لمصادر TMZ ، لا تزال علاقة الثنائي قوية ومازال السبب وراء حذفها للصور غير معلوم.

وفي ذلك الوقت، كانت بار لا تزال ترتدي خاتم الخطوبة واعترفت بأنها في المراحل الأولى من التخطيط لحفل الزفاف.

وظهر الزوجان لأول مرة في أغسطس بعد تناول العشاء في مطعم Prime 112 في ميامي، وبعد خطبتهما، عبرت كلوي عن سعادتها لزوجها السابق، وعن امتنانها بأنه استطاع أن يجد سعادته أخيرًا، فهي تكنُّ له مشاعر طيبة وتتمنى له دائمًا الصحة والسعادة.

وقالت كلوي: "لا أحمل لاودم أي مشاعر سيئة، فكم أنا سعيدة للغاية كونه وجد سعادته مع امرأة أخرى، فقد انتهت علاقتي به وأسُدل الستار عليها منذ زمن طويل، وأغلقت الباب على الذكريات وانتهى الأمر".

يذكر أن علاقة كلوي وأودم تعرضت للكثير من المشاكل والعثرات بعد زواجهما عام 2009، وبدأت الصراعات عام 2013، وعانت كلوي معه طويلًا بسبب الخيانة تارة، وبسبب إدمانه للمخدرات واعتقاله بسبب القيادة تحت تأثير المخدر تارة أخرى، وأخيرًا قررت كلوي الانفصال التام وطلب الطلاق.

وتأخرت إجراءات الطلاق بعض الوقت، بسبب تعاطي أودم لجرعة زائدة كادت تودي بحياته عام 2015، وبقيت كلوي بجانبه حتى يعبر هذه الأزمة بسلام، وتم الطلاق بشكل رسمي نهاية عام 2016.