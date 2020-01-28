بعد كلوي كارداشيان . .لامار أودوم يتحدث عن خيانته لخطيبته الجديدة

بعد سنوات من الاعتذار علنًا عن خيانته لزوجته السابقة كلوي كارداشيان، وصف لاعب كرة السلة الأمريكي لامار أودوم خطيبته صابرينا بار، بأنها المرأة الوحيدة التي لم يرغب أبدًا في خداعها.
وكتب أودوم البالغ من العمر 40 عامًا على "إنستغرام" عن خطيبته الحالية :"أفضل امرأة عرفتها !!! لم يخطر ببالي مطلقًا أنني يمكن أن أكون مع امرأة واحدة فقط، فقد أخرجت تلك الرغبة بعيدًا عني".
كما أشادت أودوم بخطيبته التي قال إنها دائمًا في ظهره وتمنحه القوة والنعمة اليومية، مع صورة لهما سويا وهي تقف أمامه.
ويأتي منشور أودوم بعد حذف صابرينا للعديد من الصور من حسابها على انستغرام والتي تضمنت صورهما سويًا بما في ذلك صورة الخطوبة.
وفقًا لمصادر TMZ ، لا تزال علاقة الثنائي قوية ومازال السبب وراء حذفها للصور غير معلوم.
وفي ذلك الوقت، كانت بار لا تزال ترتدي خاتم الخطوبة واعترفت بأنها في المراحل الأولى من التخطيط لحفل الزفاف.
وظهر الزوجان لأول مرة في أغسطس بعد تناول العشاء في مطعم Prime 112 في ميامي، وبعد خطبتهما، عبرت كلوي عن سعادتها لزوجها السابق، وعن امتنانها بأنه استطاع أن يجد سعادته أخيرًا، فهي تكنُّ له مشاعر طيبة وتتمنى له دائمًا الصحة والسعادة.
وقالت كلوي: "لا أحمل لاودم أي مشاعر سيئة، فكم أنا سعيدة للغاية كونه وجد سعادته مع امرأة أخرى، فقد انتهت علاقتي به وأسُدل الستار عليها منذ زمن طويل، وأغلقت الباب على الذكريات وانتهى الأمر".
The past few days haven’t been easy tryna keep this birthday party a secret @lamarodom . All the sneaking around and lying I been doing to hide this made you think I didn’t care about your birthday. That’s the furthest from the truth tho! I couldn’t wait to celebrate the day you were born! You are 40 years old and you are still here! Your life has so much meaning baby! Look at what you’ve done in just this year alone.... You wrote a book, you got healthy, you starred on a TV show, you started filming your own tv show, you learned how to overcome your addictions, you learned how to be with one woman, you began public speaking, you got Saved!! That’s just to name a few! You did this all in one year!!!! Just imagine what else God has in store for you! The day you were born is MAJOR to me. Today I wanted you to feel loved, honored, supported and happy because you deserve it! Happy birthday baby! I love you more than words I could ever type! #happy40thbirthdaylamar #lamarandsabrina #getuptoparr
يذكر أن علاقة كلوي وأودم تعرضت للكثير من المشاكل والعثرات بعد زواجهما عام 2009، وبدأت الصراعات عام 2013، وعانت كلوي معه طويلًا بسبب الخيانة تارة، وبسبب إدمانه للمخدرات واعتقاله بسبب القيادة تحت تأثير المخدر تارة أخرى، وأخيرًا قررت كلوي الانفصال التام وطلب الطلاق.
وتأخرت إجراءات الطلاق بعض الوقت، بسبب تعاطي أودم لجرعة زائدة كادت تودي بحياته عام 2015، وبقيت كلوي بجانبه حتى يعبر هذه الأزمة بسلام، وتم الطلاق بشكل رسمي نهاية عام 2016.
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