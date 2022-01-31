بعد مرور 20 عاماًُ على عرضه.. اجتماع بطلي مسلسل العشق الممنوع

لاقى المسلسل التركي "العشق الممنوع" نجاحاً كبيراً منذ عرضه قبل عشرين عاماً على القنوات التركية، بالإضافة إلى دبلجته للعربية وعرضه في الوطن العربي، وحققًا نجاحًا لافتًا لدى الجماهير العربية حيث ما زال يعتبر من افضل المسلسلات التركية عند عدد كبير من الجمهور العربي

اجتماع الأب والابنة

في صورة لطيفة تداولها المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهرت فيها النجمة التركية "هازال كايا" وهي تجتمع مع النجم الكبير "سلجوق يونتام".

وظهر الثنائي وهما يحتضنان بعضهما البعض مثل تفاصيل المسلسل حيث كانت هازال في المسلسل تجسد دور نيهال ابنة سلجوق يونتام "عدنان بيك".

تفاصيل مسلسل العشق الممنوع

اشتهر المسلسل في تركيا والوطن العربي بشكل كبير حتى أصبح أشهر المسلسلات المدبلجة في الوطن العربي وكان المسلسل من بطولة كيفانش تاتليتوغ بدور "مهند" والنجمة بيرين سات بدور "سمر".

أما النجم سلجوق يونتام بدور "عدنان بيك" والنجمة هازال كايا بدور "نيهال" ابنة عدنان بيك

نبذة عن مسلسل العشق الممنوع

تدور احداث المسلسل حول عائلة عدنان زياكيل الذي يقرر الزواج من سمر التي تصغره بأعوام كثيرة بعد فترة من وفاة زوجته وتأتي العروس الجديدة للعيش معهم في قصره الذي يسكن فيه أيضاً ابن قريبه الشاب الوسيم مهند.

وتنشأ علاقة حب ورومانسية بين سمر ومهند حيث ان سمر تخون زوجها معه وتبدأ الصراعات والمشاكل بالحدوث في العائلة لتقوم في النهاية شخصية سمر بقتل نفسها والانتحار.