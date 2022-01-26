عاجل: انفصال الثنائي التركي الشهير كرم بورسين وهاندا ارتشيل

أثارت صحيفة بوستا التركية صدمة كبيرة بين المتابعين والمجمهور التركي والعربي بعد أن أعلنت أن الثنائي كرم بورسين وهاندا ارتشيل قد انفصلا نهائياً.

انتهاء الحب الكبير

"انتهى الحب الكبير" بهذه الكلمات وصفت الصحيفة خبر انفصال الثنائي التركي الشهير "هاندا ارتشيل وكرم بورسين" وذلك بعد عام من الحب والشهرة والرومانسية فيما بينهما.

وكانت هناك العديد من الاشارات التي تدل على انفصال الثنائي قبل اعلان ذلك رسمياً، حيث بدأت الشائعات منذ مقابلة هاندا مع الصحفيين والذين سألوها حول موعد الزفاف والتي بادرت بالاجابة بأنها لا تعرف ويمكنهم سؤال كرم حول ذلك.

ثم جاء التعليق المثير للجدل من قبل كرم بورسين لهاندا ارتشيل عبر صورة لها جمعتها مع شقيقتها حيث قال كرم: "أنا أعشقك وأنت دائماً تتجاهليني".

وفي النهاية كان رفض هاندا ارتشيل تمثيل دور البطولة مع كرم بورسين في مسلسل الجديد بحجة انها لا تقدّم مشاهد حميمية.

صحيفة بوستا :

انتهى الحب الكبير .. إنفصال كرم بورسين و هاندا ارتشيل pic.twitter.com/IpnenX8kPD — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) January 26, 2022

كرم بورسين وهاندا ارتشيل علاقة حب حقيقية أم دعائية

في بداية علاقتهما كانت هناك شائعات تفيد بأن علاقة هاندا وكرم مزيّفة وأنها كانت سبباً لنجاح مسلسلهما انت اطرق بابي وحصد الكثير من الجوائز بسبب علاقتهما المنسجمة.

ويبدو واضحاً أن هذه الشائعات حقيقية حيث أصبحت علاقات النجوم مبينة لأساس نجاح أي مسلسل.