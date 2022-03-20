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بعد مرور 27 عاماً.. اعتذار رسمي وتعويضات مالية من BBC على مقابلة مارتن بشير مع الأميرة ديانا

منشور 20 آذار / مارس 2022 - 10:16
الاميرة ديانا ومارتن بشير
الأميرة ديانا ومارتن بشير

أعلنت قناة BBC البريطانية الاخبارية عن اعتذارها الكامل بشأن مقابلة مارتن بشير مع الأميرة الراحلة ديانا وذلك بعد مرور 27 عاماً على صدور تلك المقابلة المثيرة للجدل.

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وقدّمت القناة اعتذار رسمي بشأن هذه المقابلة المثيرة للجدل في وقتها والطرق الملتوية التي استخدمتها القناة من أجل تأمين المقابلة مع الأميرة ديانا.

وكانت القناة قد استخدمت أوراق مزورة ومعلومات غير صحيحة حول وجود خطط لاغتيال الاميرة الراحلة ديانا، كما اكّدت هذه المعلومات بان هناك جواسيس مقرّبة لصالح العائلة المالكة.

Princess Dianas aide donates damages received from BBC to charity

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كما أن السكرتير الخاص السابق للاميرة ديانا قد تعرّض لتشويه سمعته في ذلك الوقت من قبل القناة وهو "باتريك جيفسون" والذي أكّد بان الأميرة الراحلة ديانا قد صدّقت هذه الاقاويل حتى اخر لحظة في حياتها.

وبعد مرور 27 عاما على هذا الشيء استطاعت القناة ان تعرف خطأها وقدّمت اعتذار رسمي أيضاً لكرتير الأميرة ديانا بسبب الاضرار التي لحقت به بعد المقابلة.

كما أكّدت القناة بانه سيكون هناك تعويضات مالية بمبالغ ضخمة لم يتم الكشف عنها، ولكن تم التصريح بان المبالغ المعوّضة للعائلة المالكة سيتم التبرّع بها بالكامل للجمعيات الخيرية البريطانية.

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