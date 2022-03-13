صورة الأميرة ديانا بالحجاب تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

أثارت صورة متداولة للأميرة الراحلة ديانا ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لم يتم مشاهدتها قبل وتعتبر واحدة من الصورة النادرة لاميرة القلوب كما كان يطلق عليها.

الأميرة ديانا ترتدي الحجاب في مصر

التقطت الصورة النادرة للأميرة الراحلة "ديانا" وهي ترتدي الحجاب خلال زيارة لها إلى معالم أثرية ودينية في جمهورية مصر العربية.

وظهرت الأميرة الراحلة وهي ترتدي فستان طويل باللون الاخضر وبأكمام طويلة بينما وضعت حجاب أبيض على رأسها، حيث أثارت هذه الصورة ضجة كبيرة للأميرة الراحلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعود تاريخ الصورة إلى عام 1988 حيث كانت بدت الأميرة الراحلة في سن صغيرة وبملاحها البريئة وجمالها المعهود، والتقطت الصورة في زيارة خاصة قامت بها الأميرة الراحلة إلى مصر

نبذة عن حياة الأميرة ديانا

ما تزال الأميرة ديانا محط اهتمام العديدين حول العالم رغم مرور ما يقارب الـ 15 عامًا على وفاتها إثر حادث سير قيل إنه مدبر للتخلص منها وهي برفقة رجل الأعمال المصري محمد الفايد، حيث كانت من أكثر الشخصيات إثارة للاهتمام في وقتها.

وتزوجت الاميرة ديانا من الأمير تشارلز وأنجبت منه ابنيها الأمير هاري والأمير ويليام، وعاشت الأميرة الراحلة حياة صاخبة، حيث انها تعرضت للخيانة بالرغم من انها كانت من اجمل الأميرات، وللأميرة الراحلة شعبية كبيرة بسبب اعمالها الخيرية التي اشتهرت بها