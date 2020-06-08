بعد مقتل جورج فلويد.. نجم يتبرع بمبلغ خيالي لمكافحة العنصرية

أحدث مقتل الامريكي "جورج فلويد" ثورة عالمية ضد العنصرية تجاه ذوي البشرة السوداء في كافة أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وأعلن العديد من النجوم والمشاهير العالميين دعمهم ومؤازرتهم لحركة Black Lives Matter، التي أطلقت بعد مقتل "جورج فلويد" خنقًا تحت قدم رجل شرطة، ومن بين هؤلاء؛ نجم كرة السلة الأمريكي "مايكل جوردن".

قدَّم "مايكل جوردن" أكبر تبرُّع مالي لعام 2020 من أجل مكافحة العنصرية المقيتة ضد السود، حيث يقدر حجم تبرعه بـ100 مليون دولار، وأشار رسميًا أن هذا المبلغ المالي سيذهب للجمعيات الخيرية والجماعات التي تعمل على تحقيق المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى زيادة فرص الفقراءفي الحصول على التعليم المناسب الذي يضمن لهم حياة كريمة.



وجاء في بيان "جوردن": "نعلن التزاما مشتركاً من مايكل جوردان و"جوردن براند" بالتبرع بمئة مليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة. لابد أن ننضم إلى قوى المجتمع والحكومة والقيادات المدنية لإحداث أثر دائم سوياً .

وأضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي أن نقوم به للدفع في اتجاه أثر حقيقي ينعكس على مجتمع السود. ونحن نتحمل المسؤولية بسرور" .

يأتي ذلك في أعقاب خروج مظاهرات في عدد كبير من المدن الأمريكية وفي دول أخرى حول العالم احتجاجا على مقتل "جورج فلويد" على يد شرطي أمريكي .