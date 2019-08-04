بعد وفاة كلبها بحادث سير.. صوفي تيرنر وبريانكا شوبرا بالبكيني (صور)

يقولون تولد من قلب المعاناة البطولة، وتولد من قلب المآسي حياةُ جديدة، وهذا ما جرى مع النجمة البريطانية "صوفي تيرنر" وزوجها المغني الأمريكي "جو جوناس" الذان فقدا كلبهما المدلل في حادث مأساوي.

لم تسمح "صوفي تيرنر" لألمها بالسيطرة عليها وتقيد حركتها، فقد شوهدت تستمتع بوقتها برفقة كلبتها الجديدة وسلفتها النجمة الهندية "بريانكا شوبرا"، حيث قضوا وقتهم في مدينة ميامي تحت أشعة الشمس الساطعة.

شوهدت "صوفي" مُرتديةً بكيني زيتي مؤلف من قطعتن مبرزًا منحنيات جسدها الرشيق، ورفعت شعرها الأشقر على شكل كعكة، بينما كانت تلاعب كلبتها الشقراء وتحممها إلى جانب بركة السباحة.

وانشغلت "شوبرا"، التي ارتدت لباس سباحة ماروني من قطعة واحدة، بملاعبة كلب "صوفي" الآخر " الاسكا كلي كاي " شقيق الكلب المتوفي "والدو".

وعن مجريات الحادث المأساوي، اندفع "والدو" إلى الشارع بعدما أخافه أحد المشاة، ما أدى إلى تعرضه للدهس وموته على الفور.