بعد 25 عامًا.. جوني ديب يعود للإخراج بفيلم Modigliani

لم يتوانَ النجم الأمريكي جوني ديب للحظة واحدةً في استئناف حياته المهنية منذ فوزه بقضية التشهير التي رفعها ضد طليقته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، وها هو سيقتحم عالم الإخراج من جديد إلى جانب أسماء عالمية من النجوم.

جوني ديب يعود للإخراج في فيلم Modigliani

أعلن نجم فيلم Pirates of the Caribbean اليوم الإثنين أنه سيخرج فيلماً يحمل اسم Modigliani يتناول حياة الفنان والرسام والنحات الإيطالي الراحل أميديو موديلياني، وسيشاركه في عملية الإنتاج النجم العالمي آل باتشينو وباري نافيدي.

وقال ديب في تصريح له لصحيفة "هوليوود ريبورتر": "ملحمة حياة السيد موديلياني هي قصة يشرفني بشكل لا يصدق أن أعرضها على الشاشة".

وتابع: "لقد كانت حياة مليئة بالمشقة لكن انتصارًا في نهاية المطاف، قصة إنسانية عالمية يمكن لجميع المشاهدين التماثل معها."







أحداث فيلم Modigliani

ويُشار إلى أن فيلم Modigliani، المقرر أن تبدأ عملية إنتاجه في أوروبا في ربيع عام 2023، يستند إلى مسرحية للكاتب دنيس ماكنتاير عام 1980 تحمل الاسم نفسه، تتبع حياة الرسام والنحات خلال 48 ساعة مضطربة في باريس عام 1916، عندما كان غير قادر على بيع أعماله الفنية.

ويعد إخراج هذا العمل نقطة محورية في حياة النجم الفنية، لاسيما أنه يعد العمل الأول الذي يخرجه جوني بعد مرور 25 عامًا من فيلمه "The Brave" عام 1997، الذي جسد فيه دور البطولة إلى جانب الفنان مارلون براندو، كما يعتبر خطوة مهمة بعدما قاطعته هوليوود؛ على إثر اتهامات زوجته السابقة آمبر هيرد بالعنف المنزلي.

وفي حين أنه من غير الواضح ما إذا كان ديب سيلعب دور البطولة أيضًا في فيلم "موديلياني"، فقد حصل بالفعل على أول دور تمثيلي له، حيث بدأ في تصوير فيلم Jeanne du Barry، الذي جسد فيه دور الملك لويس الخامس عشر ، في فرنسا في شهر يوليو الماضي.