ابن جوني ديب نسخة طبق الأصل عن والده.. وصورة نادرة تكشف تطابق ملامحهما

تداول المتابعون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لـ ابن النجم الهوليوودي العالمي جوني ديب "جاك" جعلته يتصدّر الانترنت في الساعات الأخيرة.

ابن جوني ديب نسخة طبق الأصل عن والده

ظهر جاك ابن النجم العالمي في صورة نادرة له وهو يبلغ من العمر ما يقارب العشرين عاماً، حيث تم تداول الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين المتابعين.

وعبر الجمهور الواسع عن صدمتهم بسبب الشبه الكبير بين جاك والده خلال نفس المرحلة العمرية، حيث جرى تداول صور مع مقارنة بين جاك ووالده في مرحلة الشباب تكشف عن التطابق في شكليهما

وبدت ملامح الابن البالغ من العمر 20 عاماً نسخة طبق الأصل عن ملامح والده عندما كان بنفس مرحلته العمرية في فترة الثمانينات حيث اختار الجمهور صورة للنجم العالمي من عام 1986 للمقارنة بينه وبين نجله.

وجاك هو الابن الثاني للنجم العالمي جوني ديب والذي أنجبه من علاقته الرومانسية بفانيسا بارادي بالاضافة الى أن النجم العالمي لديه ابنة تدعى ليلي روز.

جوني ديب والمحاكمة الشهيرة

تصدّر اسم النجم العالمي وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة بعد أن قام برفع دعوى قضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والتي اتهمته خلال لقاء صحفي لها بأنه معنّف للنساء وقام بالاعتداء عليها.

وبعد أن شوهت آمبر هيرد اسم النجم العالمي قام الأخير برفع دعوى تشهير ضدها حيث أنه قدّم جميع الادلة والمستندات والتي أكّدت بانه لم يعتدي عليها.

وحكمت المحكمة لصالح ديب كما جعلته يحصل على تعويض يقدّر بـ 15 مليون دولار بالاضفة الى تحسين سمعته في هوليوود.