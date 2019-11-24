بـ1.26 مليون دولار .. بيع أول نسخة من كتاب مارفل الهزلي

العديد منا بمختلف أعمارنا نفضل قراءه الكتب الهزلية لأنها تكسر من ملل الحياة الروتينية والعمل وهناك ذكريات معينة وخاصة في مرحلة الطفولة التي تربطنا بتلك الكتب.

وبحسب ما نشرته صحيفة "سي إن إن" الأمريكية، فإن النسخة التاريخية الأولى للكتاب الهزلي المشهور" مارفل كوميكس" والتي صدرت لأول مرة في 1 اكتوبر لعام 1939 بيعت بمقابل 1.26 مليون دولار في احد المزادات العلنية التي أقامتها دار النشر Heritage بمدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية لمشتر رفض الكشف عن هويته.

احتوى ذلك العدد على المزيد من الشخصيات الهزلية الشهيرة مثل Human Torch, Angel, Sub-Mariner وthe eMasked Raidr.



والجدير بذكره أن هذه النسخة تم الحصول عليها في بادئ الأمر بعد قيام ساعي بريد في يونيون تاون بولاية بنسلفانيا بشرائها من كشك لبيع الصحف.

وصرح إد جاستر، أحد المسؤولين عن المزاد، أن هذه ليست المرة الأولى التي يباع فيها كتاب هزلي مقابل هذه الأموال الطائلة ولكن في عام 2014 تم بيع الكتاب الهزلي Action Comics الذي يُجسد شخصية البطل الخارق سوبر مان بمبلغ 3.2 مليون دولار على موقع eBay، وقد بدأ المزاد بمبلغ مليون دولار، ولكن المبلغ زاد تدريجيًا ليحطم الرقم القياسي في 10 أيام، على الرغم من أن الكتاب كان يباع فور صدوره بملبغ لا يتجاوز ال10 دولارات.

وهناك اعداد أُخرى من المجلات المصورة الهزلية التي ظهر فيها الأبطال الخارقين وهو ينقذون العالم قد بيعت مقابل مبالغ تتراوح بين 500 إلى 800 ألف دولار في المزادات العلنية ويتهافت الناس من محبي جمع الأشياء القديمة والتذكارات على شراؤها بمبالغ خيالية.



مارفل كومكس هي شركة نشر في الولايات المتحدة الأمريكية تنشر القصص المصورة وهي فرع من شركة مارفل للترفيه، تأسست في عام 1939، مقرها مدينة نيويورك الأمريكية ، وتحديداً في مبني إمباير ستيت.

وبحسب صحيفة " فوكس نيوز" الأمريكية، فهناك تذكارات غريبة لمشاهير العالم قد بيعت بمبالغ طائلة مثل خصلة من شعر المغني العالمي الفيس بريسلي، التي بيعت في مزاد علني عام 2002 مقابل 115 ألف دولار، وهو ضعف المبلغ الذي تم دفعه مقابل شراء خصلات شعر من المغني والمؤلف الإنجليزي جون لينون 48 ألف دولار، وبيتهوفن 7300 دولار، وجون كينيدي 3 آلاف دولار.