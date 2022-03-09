بمناسبة يوم المرأة العالمي.. الكشف عن تفاصيل مسلسل "المقبرة" والذي يتناول العنف ضد المرأة

أعلنت النجمة التركية الشهيرة "بيرجي أكالاي" عن مشاركتها رسمياً في المسلسل التركي الجديد "المقبرة" والذي سيعرض على منصة نيتفليكس خلال الفترة المقبلة

الكشف عن الصور الأولى للمسلسل المقبرة

نشرت شركة انتاج مسلسل "المقبرة" التركية الصور الاولى من المسلسل يوم امس الثلاثاء وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي يصادف يوم 8 مارس من كل عام، حيث أن المسلسل التركي يركّز على قضايا المراة والعنف ضد المراة وجرائم قتل النساء.

وطرحت الشركة العديد من المشاهد من المسلسل والتي ظهرت فيها النجمة التركية بيرجي أكالاي، بالإضافة إلى مشاهد أخرى ظهرت فيها نساء تعرضن للعنف والقتل، كاشفة عن الفكرة التي يقوم عليها العمل

وأضافت الشركة من خلال تعليقها بجانب الصور المطروحة من المسلسل: "نحن نأمل ان نصبح في عالم لا تعاني فيه المراة من العنف والقتل، ونحن نحيي ذكرى كل النساء اللواتي يناضلن من اجل حقوقهن ولعيش حياة كريمة".

نبذة عن مسلسل المقبرة

المسلسل التركي الجديد من بطولة بيجري أكالاي، وسيخرجه المخرج عبد الله أوغوز وبذلك يكون مسلسل المقبرة أحد المسلسلات التركية المنتظر عرضها على نيتفليكس.

وسيدور المسلسل حول قصص نساء يعانين من العنف ضدهن سواء من عائلاتهن أو أزواجهن بالإضافة إلى قضايا وجرائم القتل ضد هؤلاء النساء.

وتفاعل الجمهور مع الصور معتبرين انها قاسية بعض الشيء مما يشير إلى أنهم على موعد مع عمل مميز يسلط الضوء على قضية هامة