بورجو اوزبيرك تردّ على شائعات علاقتها الرومانسية بإيلهان شين

لاقى مسلسل "حب منطق وانتقام" نجاح كبير منذ بداية عرضه على قناة Fox TV منذ بداية الصيف الماضي.

اشاعات علاقة بورجو أوزبيرك وإيلهان

أثيرت شائعات مؤخراً حول وجود علاقة رومانسية بين الثنائي بورجو أوزبيرك وإيلهان شين بعد نجاحهما كثنائي رومانسي في المسلسل.

وشوهدت بورجو وإليهان في موعد رومانسي ليلي حيث تداول المتابعون صورة لهما معاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ردّ فعل بورجو على اشاعات ارتباطها بإيلهان شين

نفت بورجو وجود أي علاقة رومانسية بينها وبين إيلهان حيث أكّدت بأن الصور عبارة عن صور مركّبة بتطبيق الفوتوشوب وأن المعجبين قاموا بإلصاق صورها مع صور إيلهان.

وقالت بورجو :" عندما رأيت الخبر ضحكت كثيراً ثم اتصلت بإليهان وسألته نحن على علاقة؟ هل عندك علم بذلك؟ حيث ضحك جداً على هذا الخبر".

نبذة عن قصة مسلسل حب منطق وانتقام

تدور أحداثه حول فتاة تدعى اسراء كانت متزوجة من أوزان ثم ينفصلوا وبعد عدة سنوات يعودا للقاء وتبدأ تفاصيل لتقربهما وتفاصيل أخرى تبعدهما في اطار كوميدي رومانسي درامي.