بيبا ميدلتون بالبكيني على شاطىء الكاريبي برفقة العائلة.. وفرد جديد ينضم إليهم!

تستمتع عائلة دوقة كامبريدج "ميدلتون" بعطلة عائلية على شاطىء الكاريبي، حيث شوهدوا على مسافة من فندق Eden Rock الذي يملكه سبينسر ماثيو شقيق زوج بيبا ميدلتون.

ورصدت كاميرات الباباراتزي جيمس ميدلتون شقيق دوقة كامبريدج والبالغ من العمر 32 عاماً وهو يتحدث مع والدته كارول وخطيبته أليزيه تيفينيت الذي أعلن خطوبته في شهر أكتوبر الماضي.

وأثناء ذلك ظهرت شقيقتهم الأكبر سناً بيبا ميدلتون على شاطىء البحر وهي ترتدي بكيني رفيع باللونين الأبيض والأسود من مجموعة Asceno والذي يبلغ قيمته 220 جنيه أسترليني.

وانضم إليها زوجها جيمس ماثيو بينما كانت بيبا تسبح في البحر وتستمتع بأشعة الشمس مع والدتها وخطيبة شقيقها.

أما شقيقتهم دوقة كامبريدج كيت ميدلتون وأطفالها الثلاثة فلم ينضموا إليهم خلال عطلتهم وذلك بسبب ارتباطهم بخدمات ملكية أخرى.

ويشار إلى أنه وفي العام الماضي من نفس الوقت توجّهت عائلة ميدلتون إلى نفس المكان إلا أن خطيبة جيمس لم تكن معروفة في ذلك الوقت بل كانت عبارة عن امرأة غامضة تواجدت معهم مما أثار الشائعات حولهما في ذلك الوقت.

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