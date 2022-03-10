كيم كارداشيان تكشف أسرار علاقتها ببيت ديفيدسون أمام كانيه ويست خلال برنامج The kardashians

أعلنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عن برنامجها الجديد The kardashians والذي سيعرض خلال وقت قريب، حيث كشفت عن تفاصيل وأمور ستحدث فيها لأول مرة في البرنامج.

كيم كارداشيان تكشف أسرار علاقتها ببيت ديفيدسون

روّجت نجمة تلفزيون الواقع كيم لبرنامجها الجديد من خلال مقابلتها مع مجلة فارايتي وذلك برفقة والدتها كريس جينر وشقيقاتها كلوي وكورتني.

وأكّدت كيم خلال الترويج للبرنامج بانها ستكشف الكثير من الاسرار والتفاصيل حول علاقتها العاطفية ببيت ديفيدسون، حيث انه سيكون هناك تفاصيل ستكشفها لاول مرة.

ولكن لم تؤكد كيم كارداشيان بأن بيت ديفيدسون سيخرج معها في الحلقة حيث أنها لم تخبره بعد ولكنها أوضحت أنها لا تعارض هذا الأمر أبداً.

وسيعرف الجمهور تفاصيل علاقتها ببيت ديفيسون لحظة التقائهما وكيف حدث ذلك وكيف كان التواصل كل ذلك الأشياء، حيث أكّدت بانها متحمسة جداً للحديث عن الأمر.

وصرّحت كيم بان المغني كانيه ويست سيكون في الحلقة الأولى من البرنامج بينما ستتحدث عن جزء بيت ديفيدسون.

كيم كارداشيان وعلاقتها ببيت ديفيدسون

أعلنت النجمة كيم كارداشيان عن علاقتها بالنجم بيت ديفيدسون وذلك بعد ان انفصلت عن زوجها ووالد أطفالها المغني كانيه ويست.

ولم تلبث كيم أن أعلنت علاقتها الجديدة ببيت ديفيدسون دون ان تلتفت لتوسّلات كانهي ويست بالرجوع اليها، وأعلنت كيم بانها حصلت على الطلاق الرسمي من كانيه ويست قبل عدة أيام.