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بيجاما من الساتان.. كريستين ستيوارت بإطلالة قبيحة وغريبة خلال مهرجان البندقيّة السينمائي!

منشور 07 أيلول / سبتمبر 2021 - 04:55
كريستين ستيوارت
كريستين ستيوارت

حضرت النجمة كريستين ستيوارت لمهرجان البندقية السينمائي في دورته الـ 78 وذلك لحضور العرض الاول لمسلسلها الجديد Spencer ضمن فعاليات المهرجان.

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وظهرت كريستين بإطلالة كارثية قبيحة وهي ترتدي بلوزة بلا أكمام من الساتان الأخضر نسّقته مع تنورة مطابقة ووبنطال طويل أسفل التنورة.

كريستين ستيوارت

وكان مظهرها لا يوحي بالأناقة أبداً خاصة وأنها كانت تمثّل الأميرة ديانا ملكة الأناقة مما أظهر الاختلاف بين الإطلالة والمناسبة وأثار جدلاً واسعاً مع خبراء الموضة.

كريستين ستيوارت 

واختارت كريستين ترك شعرها الاشقر منسدلاً بشكل عشوائي كما وضعت لمسات ناعمة من المكياج، بالإضافة إلى انتعالها كعب عالي باللون الابيض واالذي لم يتناسق مع ملابسها.

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ومسلسل Spencer هو أحدث تجسيد لشخصية الأميرة ديانا على شاشة التلفاز حيث تدور أحداثه حول الفترة التي انتهى فيها زواج الأميرة ديانا من الأمير تشارلز.

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