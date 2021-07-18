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ثنائية الجنس كريستين ستيوارت تتوهّج بخاتم الزفاف مرة أخرى.. فهل وجدت شريكة حياتها؟

منشور 18 تمّوز / يوليو 2021 - 06:52
كريستين ستيوارت
كريستين ستيوارت

ارتدت النجمة "كريستين ستيوارت" خاتم بسيط على جهة يدها اليسرى قبل أسبوع خلال تواجدها في مطار لوس أنجلوس، بالإضافة إلى صديقتها ديلان ماير.

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وفي أحدث ظهور لكريستين ارتدت النجمة ثنائية جنس بنطال جينز فاتح اللون نسّقته مع جاكيت جينز أسود وتوب ابيض، كما نتعلت حذاء رياضي أسود مع جوارب سوداء.

كما كانت ترتدي في جهة يدها اليسرى خاتم الزفاف، حيث يعتقد أنها قد تقدمت بطلب الزواج من صديقتها ديلان ماير لأن الأخيرة كانت ترتدي نفس الخاتم بنفس جهة اليد.

وخلال وقت سابق كانت كريستين قد صرّحت خلال مقابلة لها في برنامج The Howard Stern Show عام 2019: "أنا لا استطيع الانتظار حتى أتقدم بطلب الزواج من ديلان".

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وكشفت أن لديها بعض الأفكار لاقتراح الزواج والتي لا يمكن رفضها حيث وضعتها في رأسها لتقديم طلب الزواج.

ويشار إلى أن كريستين قد كشفت بأنها أحبت ديلان بعد أسبوعين فقط من العلاقة التي بدأت بعد ست سنوات من لقائهما الأول.

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