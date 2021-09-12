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بيرين سات بمشهد جنسي أمام الكاميرا.. والمتابعون غاضبون!

منشور 12 أيلول / سبتمبر 2021 - 05:22
بيرين سات
بيرين سات

تشارك النجمة بيرين سات في مسلسل جديد تحت عنوان"عطايا" والذي عرض عبر المنصات الالكترونية حيث يتألف من ثلاثة أجزاء ونال إعجاب عدد كبير من الجمهور.

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وتفتخر بيرين سات دائماً بمشاهدها المثيرة والجريئة حيث أنها لا تلتفت أبداً للانتقادات التي تتعرض لها بسبب هذه المشاهد الجنسية مع زملائها بالعمل.

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسات من مسلسلها الجديد "عطايا" حيث تظهر وهي تمارس الجنس امام الكاميرا مع زميلها في المسلسل.

بيرين سات

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وعبّر العديد من المتابعين عن استيائهم وغضبهم من الصورة المتداولة، بينما اعتبر البعض الآخر بأن هذا ليس خطأ إنما هو صورة من مشهد تمثيلي لها.

ولم يكن هذا المشهد الجريء لها في مسلسلاتها حيث تداول المتابعون صور لها من احد أفلامها وهي تخلع حمّالة الصدر وتقبّل زميلها النجم، بالإضافة إلى مشاهدها الحميمية مع النجم كيفانش تاتليتوغ في المسلسل الشهير "العشق الممنوع".

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