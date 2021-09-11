بيرين سات في حفل زفاف شقيق حبيبها السابق برفقة زوجها.. والأخير يغني في الحفل!

تستذكر النجمة "بيرين سات" خطيبها المتوفّى أيفه منذ عدة سنوات، بالرغم من زواجها من شخص آخر بعد فقدانه.

وتحاول بيرين دائماً أن تتذكّر خطيبها السابق في جميع المناسبات المتعلّقة به حتى في عيد ميلاده، حيث احتفلت خلال وقت سابق بعيد ميلاده.

وكانت بيرين قد نشرت عبر حسابها الخاص على "انستغرام" احتفالاً بعيد ميلاده صورة تجمعهما وعلّقت عليها "بطلي"، ولكنها لاقت انتقادات عديدة خاصة وأنها متزوجة الآن.

ويبدو واضحاً أن زوجها يدعمها في كل لحظة في حياتها، حيث حضرت يوم أمس حفل زفاف يامان جوراي شقيق حبها الأول برفقة زوجها كينان دوغلو.

ولم يقتصر على ذهابهما لحفل الزفاف معاً بل وقام زوجها كنان بالغناء هناك في حفل الزفاف، حيث كانت بيرين متألقة كعادتها وهي ترتدي فستان ناعم باللون الاحمر.

وكان حبيب بيرين سات السابق أيفه قد شجّع بيرين على التقديم لمسابقة نجوم تركيا والتي حققت من خلالها شهرتها، وفي عام 2004 توفي في حادث مرور مأساوي وكانت بيرين تحرص دائماً على التكلّم عنه والاحتفال بعيد ميلاده كما انها تلبس السلسلة التي كان يلبسها دائماً.

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