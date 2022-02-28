بيكي بلايندرز الموسم الـ6: تطورات جديدة وأحداث مشوقة في أولى حلقاته

عُرضت الحلقة الأولى من الموسم الجديد للمسلسل الدرامي "بيكي بلايندرز - Peaky Blinders" يوم أمس الموافق 27 فبراير، وقد طرحت الشركة المنتجة بوسترات جديدة لشخصيات العمل.

شاركت الصفحة الرسمية لمسلسل "Peaky Blinders" عبر حسابهم على موقع "إنستغرام" بعض صور النجوم المشاركين في الموسم السادس والأخير، وأرفقته بتعليق جاء فيه: "عائلة شيلبي تعود، شاهدوا بيكي بلايندرز على BBC 1 وbbciplayer الليلة من الساعة التاسعة مساءً".

وكان من بين النجوم الذي ظهروا في البوسترات: الممثل كيليان مورفي الذي يؤدي دور "تومي شيلبي"، والنجم فين كول الذي يجسد شخصية "مايكل جراي"، والنجم بول أندرسون بشخصية "آرثر شيلبي"، وصوفي راندل التي عرفت بدور "أدا شيلبي".

















الحلقة الأولى من "بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders) مخصصة للعمة بولي



أفادت التقارير أن الحلقة الأولى من الموسم الجديد خُصصت لروح هيلين ماكروري، التي جسدت دور العمة "بولي"، التي تواجدت في بعض المشاهد المتفاوتة خلال الحلقة رغم غيابها، حيث عمل الكاتب ستيفن نايت التعامل مع عواقب غياب شخصية العمة بولي لتحقيق التوازن.

كما أشار ستيفن أن "تومي شيلبي" على وشك مواجهة أعداء وشياطين أقوى من أي شيء واجهه من قبل، وقال: "إنه في منتصف الثلاثينيات، والفاشية آخذة في الارتفاع، وشيلبي أقوى من أي وقت مضى، لكن الأشرار قادمون لاستعادة تومي شيلبي".

أحداث مسلسل بيكي بلايندرز" (Peaky Blinders)



وتدور أحداث المسلسل، من إخراج أنتوني بيرن، في مدينة برمنجهام بإنجلترا، ويتتبع جرائم عائلة شيلبي في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وتستند قصة العائلة الخيالية على قصة عصابة شبابية حضرية حقيقية تحمل الاسم نفسه وجدت في المدينة من تسعينيات القرن التاسع عشر إلى أوائل القرن العشرين.

