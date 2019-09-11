بيلا بحمالة صدر وجيجي بفتحة عند المؤخرة.. شقيقات حديد تشعلان عرض Rihanna's Savage X Fenty NYFW في أسبوع الموضة

يستمر أسبوع الموضة في نيويورك في عرض المزيد من الأزياء والمجموعات للعلامات التجارية الكبيرة، وكانت نجمتا هذا الأسبوع الشقيقتان بيلا وجيجي حديد.

وكعادتهما في كل عرض تحضرانه تخطفان الأنظار بوجودهما وبإطلالتهما المتميزة، وهذه المرة كان تألقهما خلال عرض Rihanna's Savage X Fenty NYFW في مركز باركلي في نيويورك أمس الثلاثاء.

وظهرت بيلا بإطلالة أنيقة ومثيرة في الوقت ذاته وهي ترتدي بدلة رسمية مكوّنة من بنطال قماشي أخضر مع بليزر مفتوح مطابق، ولم ترتدي أسفله سوى حمّالة الصدر.

ولإتمام مظهرها اعتمدت على تسريحة ذيل الحصان التي تناسقت مع أقراط هوب الفضية التي وضعتها.

ولم تكن جيجي أقل إثارة من شقيقتها فقد ارتدت بلوزة سوداء بقصة الأوف شولدر مع بنطال جينز إلا أنها حاولت إبقاء العيون عليها بوجود شق كبير في البنطال عند مؤخرتها.

وطابقت تسريحة شعرها لبيلا كما تزيّنت بالعديد من الإكسسوارات بالإضافة إلى انتعالها حذاء بكعب عالي باللون الأزرق والفضي.

ولم تكن شقيقات حديد الوحيدات اللواتي لفتن الأنظار في المسرح بل تواجدت كل من كارا ديليفين وآشلي بنسون وعارضات الأزياء جوان سمولز وشانينا شايك.

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