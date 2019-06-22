بيلا ثورن تتخلص من دراما الصورة العارية بالإحتفال على متن يخت

أصبحت النجمة "بيلا ثورن" مؤخراً عاطفيةً جداً، بعد تأثرها الكبير بكلام ووبي غولدبرغ لتسريبها صوراً عارية، لكن يبدو أنها تخلصت من الدراما، عندما حضرت حفل على متن يخت مع الأصدقاء، أمس الجمعة.

ظهرت بيلا بإطلالة مثيرة، وهي ترتدي هوت شورت أسود مع حمالة صدر مطابقة، بينما كانت تحاول ارتداء سترة النجاة لركوب المزلاج في البحر، وتحاول التزلج والتمتع بيوم ربيعي مع الأصدقاء.

انضمت إليها شقيقتها داني، التي كان من السهل معرفتها من صبغات شعرها الملوّنة، وخلال وقت لاحق، تبعتهم صديقتهم شانتيل جيفريز لليخت، وشوهدت بيلا وهي تدخن الماريجوانا وهو شيء قانوني في ولاية فلوريدا مع بطاقتها الطبية.

خلال وقت سابق، تعرضت بيلا للإنتقاد من قبل ووبي غولدبرغ وذلك لقيام بيلا بنشر صورة عارية لها، رداً على أحد القراصنة الذين كانوا يهددونها، حيث نشرت بيلا فيديو لها وهي تبكي وتشعر بالإساءة بسبب كلام ووبي.

بينما كان هناك مشاهير آخرين دافعوا بقوة عن بيلا بما في ذلك النجمة "زندايا"، التي نشرت رسالة عبر "إنستغرام" تقول فيها: "تذكري بأنك قوية وشجاعة وجميلة من الداخل والخارج، لقد كسرتي قلبي ببكائك، فقط أريد أن أخبرك بأني فخورة جداً بك".

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