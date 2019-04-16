بيلا ثورن تنفصل عن حبيبها.. ثم "عانقني، أنا وحيدة"! (صور)

أعلنت النجمة الأمريكية "بيلا ثورن" انفصالها عن حبيبها "مود صن" بعد عامين على علاقتهما الرومانسية.

نشرت "بيلا ثورن" صورة تجمعها بحبيبها عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيها مُرتدية فستانًا ذهبيًا مفتوح الصدر، بينما "مود صن" يقف خلفها ناظرًا إليها بطريقة عاطفية، وأرفقتها بتعليق، جاء فيه: "سأبقى أحبك، الأشياء الجيدة مصيرها أن تنتهي."

من جهته، صرَّخ "مود صن" لموقع "ديلي ميل" البريطاني أنه من أنهى العلاقة مؤكدًا عد حدوث أي نوع من الاحتكاك أو الاختلاق بينهما قبل الانفصال، وأشار أنه لا يعلم ما يحمله المستقبل بشان علاقتهما.

وفي وقت لاحق من اليوم، شاركت "ثورن" متابعيها صورة لها وهي تُعانق نفسها، في حين بدا على ملامح وجهها التعب والحزن، وكتبت: "عانقني، أنا وحيدة."

الجدير بالذكر أن الثنائي بدآ علاقتهما العاطفية عام 2017، ومع ذلك لم تكن بالعلاقة التقليدية، إذ أمضيا عامًا في علاقة مُتعددة مع "تانا مونجو"، المؤثرة على وسائل الاعلام الاجتماعية لنتهي العلاقة في فبراير الماضي.