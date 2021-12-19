بيلا حديد تتطوع في بنك الطعام.. وتعانق امرأة محجبة بحب

أصدرت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية بيلا حديد نداءً لمتابعيها الذين يبلغ عددهم أكثر من 47.8 مليون متابع على موقع "إنستغرام" لدعم بنوك الطعام في مدينة نيويورك.

انتقلت بيلا حديد عبر حسابها على "إنستغرام" لنشر سلسلة صور جميلة تجمعها مع متطوعين وهم يمنحون الفقراء والمشردين الطعام في الشوارع، وفي إحدى الصور تظهر وهي تعانق امرأة محجبة.

وفي رسالة مطولة مُرفقة بالصور، طلبت بيلا من معجبيها ومتابعيها دعم "بنك الطعام في نيويورك" والتبرع لهم للمساعدة في توفير وجبات للمحتاجين في المدينة خلال موسم الأعياد.

وبدأت حديد عملها بالإشادة بالشيف شري، "صاحب القوة والملاك المرسل من السماء"، الذي يقدم آلاف الوجبات الساخنة لبنك الطعام.

وتعتبر بيلا، البالغة من العمر 25 عامًا، إحدى المشاهير المقيمين في نيويورك الذين يشاركون في بنك الطعام 5 Borough Challenge، وهي حملة تمويل جماعي لجمع الأموال من أجل تقديم مليون وجبة إلى سكان نيويورك المحتاجين بحلول نهاية العام.

وجاء في المنشور: "نظرًا لأنه وقت عصيب للجميع، إذا لم تكن قادرًا على منح وقتك للتطوع ، أريدك أن تعرف أنه عندما تتبرع لـ 5 Borough Challenge وبنك الطعام في نيويورك، فأنت لا تقف فقط مع بروكلين، كوينز ، جزيرة ستاتن ومانهاتن وبرونكس لكن لكل سكان نيويورك الذين يواجهون الجوع. تبرع بدولار واحد فقط ويمكنك تقديم 10 وجبات لجيراننا في مدينة نيويورك".

قالت حديد ، التي ولدت لقطب العقارات الفلسطيني محمد حديد ونجمة تلفزيون الواقع الهولندية يولاندا حديد، إن التطوع في المطابخ والتبرع بالطعام للفئات الأقل حظًا جعلها تشعر بالسعادة منذ أن اكتشفت توزيع الطعام في لوس أنجلوس لأول مرة.

قالت: "كنا نصنع كل يوم خميس مئات الأطباق و قبل جائحة كورونا كنا قادرين على الجلوس معًا وتقاسم الطعام، بغض النظر عن هويتك أو من أين أنت".

واختتمت منشورها: "تذكر أنه يمكنك إحداث فرق في بلدتك/مدينتك بدولار أو وجبة أو مجرد ابتسامة. هناك الكثير لنفعله جميعًا، خاصة الآن قبل حلول الشتاء".

