بيلا حديد تثير القلق بصورة في إيطاليا.. هل أصيبت بالكورونا؟

وسط مخاوف تفشي فيروس "كورونا" في إيطاليا، اتخذت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" احتياطاتها لدى مغادرتها العاصمة الإيطالية ميلان يوم الأحد الماضي عقب إلغاء أسبوع الموضة في إيطاليا.

نشرت "بيلا حديد" (23 عامًا) صورة عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيها مُرتديةً قناع وقائي يغطي فمها وأنفها تجنبًا للإصابة بفيروس كورونا، وكتبت: "أبقوا سالمين".







وفي وقت لاحق، رصدت عدسات الباباراتزي "بيلا حديد" تسير إلى جانب والدتها "يولندا " وشقيقتها "جيجي " أثناء توجههم إلى طائرتهم الخاصة.

ويأتي ذلك بعدما ألغى مصمم الأزياء العالمي "جورجيو آرمني" عرضه الذي كان من المقرر إطلاقه في تمام الساعة الرابعة مساءً في ميلان، لكن ليس معروفًا إذا ما كانت ستشارك "بيلا" و"جيجي" في العرض.

وعلى صعيد الإطلالة، ارتدت "بيلا" بنطال جينز أسود عريض نسَّقته بتيشيرت بني نسَّته بوشاح أسود وحذاء رياضي بطبعة جلد النمر، في حين اعتمرت قبعة سوداء، وحملت بيدها جاكيت جلد أسود. من جهة أخرى ارتدت "جيجي" بيجامة صوفية تألَّفت من بنطال عريض وروب نسَّقته بتوب بيج ذي ياقة عالية.

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