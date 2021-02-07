بيلا حديد تستعرض جسدها المحروق ببكيني مثير.. وتعلّق "شخص ما نام كثيرًا تحت الشمس"

استعرضت عارضة الازياء من أصول عربية "بيلا حديد" جسدها الرشيق وهي ترتدي بكيني أزرق مثير خلال عطلتها الأستوائية.

وبدت "بيلا" وكأنها مصابة بحروق شديدة من الشمس حيث نسيت إعادة وضع كريم الوقاية من أشعة الشمس عندما كانت تسترخي على الشاطئ.

وشاركت عارضة الأزياء البالغة من العمر 24 عامًا فيديو بخاصية Boomerang وهي تقف أمام شجرة نخيل بينما كانت ترتدي بكيني أزرق مثير.

وبينما كانت تستعرض "بيلا" عضلات بطنها وصدرها، لفت وجهها أنظار المتابعين وهو مصاب بحروق شمس شديدة بالإضافة إلى صدرها الذي بدا عليه سوء تأثير الشمس.

وتأتي إطلالتها هذه بعد ظهورها في عرض أزياء العلامة التجارية الشهيرة Fendi إلى جانب كل من عارضات الأزياء "كيت موس" و"ديمي مور".

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: