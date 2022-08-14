بيلا حديد في علاقة رومانسية مع شاب مجهول.. ومقطع فيديو يثبت ذلك

شاركت عارضة الأزياء ذات الأصول اللبنانية "بيلا حديد" مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل "انستغرام" أثارت به جدلًا كبيرًا بين متابعينها من حول العالم.

بيلا حديد رفقة شاب مجهول على شاطىء البحر

ظهرت بيلا حديد في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الخاص على "انستغرام" رفقة شاب مجهول الهوية بينما كانت على شاطىء البحر في وقت مغيب الشمس.

وكانت اللقطة رومانسية للغاية حيث كان الشاب إلى حانب بيلا ولكنها لم تكشف عن وجهه أو هويته أبداً، بل اجتمعت معه في لقطات رومانسية على البحر.

وانتقل الجمهور للتفاعل مع الفيديو الذي نشرته عارضة الأزياء الأميركية من أصول فلسطينية رفقة الشاب المجهول حيث تساءل عدد كبير من الجمهور حول ما اذا كانت بيلا قد دخلت في علاقة رومانسية جديدة مع هذا الشاب.

بيلا حديد تشارك مهاراتها في الطبخ

من المعروف عن عارضة الأزياء بيلا حديد بأنها تحب أن تشارك تفاصيل حياتها الخاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى آرائها في الكثير من القضايا ومواهبها.

وشاركت في الفترة الأخيرة مجموعة من مقاطع الفيديو التي ظهرت فيها وهي تستعرض مهاراتها في الطبخ كما نشرت مجموعة من الأطعمة وعلّقت على الفيديوهات: "أحب ان أطبخ على التيك توك"

وخلال وقت سابق كانت بيلا قد شاركت صور لها وهي تبكي وعبّرت فيها عن الحالة النفسية السيئة التي تمرّ بها خلال تلك الفترة، طالبة من كل انسان يمر بأزمة نفسية ان يتحدث عنها علانية