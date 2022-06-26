بيلا حديد وجورجينا رودريغز معاً.. ما الذي يجمعهما؟

أثار مقطع فيديو لعارضتي الازياء "بيلا حديد" و "جورجينا رودريغز" جدل كبير بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاجتماعهما معاً في فيديوواحد.

وتداول الجمهور الفيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ظهرت فيه العرضتان الأنيقتان وهما تخضعان لجلسة تصوير مميّزة واستثنائية.

بيلا حديد وجورجينا رودريغز أيقونات الموضة معاً

خضعت عارضة الازياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" وحبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو "جورجينا رودريغز" لجلسة تصوير استثنائية.

وظهرت بيلا وهي ترتدي فستان من الساتان باللون البيج وبقطعة من الدانتيل أسفله، حيث جاء بقصة ضيّقة جهة الخصر، أما جورجينا فقد ارتدت فستان من الترتر الفضي اللامع والذي تميّز بفتحة كبيرة جهة الصدر.

واعتمدت بيلا حديد تسريحة الشعر النمسدل بينما اتخذت جورجينا التسريحة المرفوعة لشعرها الأسود، وكانت الاثنتان تقفان بجانب بعضهما البعض.

ولم تكشف أي تفاصيل أو معلومات حول أسباب جلسة التصوير هذه أو سبب خضوعهم لها أو العلامة التجارية التابعة لها.

وأثارت هذه الجلسة فضول الجمهور بشكل كبير والذي تساءل عن ما الذي يجمع بيلا وجورجينا، وفيما اذا كانت علامة تجارية معينة، او أن هناك مشروع معين سيجمع الثنائي حديد وجورجينا معبرين عم حماستهم في انتظار هذا المشروع

جورجينا رودريغز حزينة لخسارة طفلها الرضيع

أعلنت عارضة الأزياء جورجينا رودريغز في وقت سابق عن ولادة توأمها وهما بنت وصبي خلال الأشهر الماضية حيث عبّرت عن سعادتها البالغة بهما، ولكن ما لبث أن اعلن والدهما لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو عن وفاة احد التوأم وهو الصبي وذلك لمعاناته من مشاكل صحية.

وعبّر كريستيانو عن حزنه الشديد لوفاة طفله، واختار أن يذهب في فترة نقاهة واستجمام إلى اسبانيا برفقة عائلته وأطفاله، وذلك للاستمتاع بالعطلة الصيفية وللخروج من حالة الحزن

ولكن رحلة الاستجمام انتهت بخسارة كريستيانو لمبلغ 2 مليون دولار بعد تحطّم سيارته الخاصة بعد اصطدامها بحائط خلال قيادة السائق لها، بدون أي خسائر بشرية