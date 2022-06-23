بيلا حديد تدخل عالم "الميتافيروس" بمشروع NFT مستقبلي



أطلقت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية، بيلا حديد ، مجموعتها الأولة من الأصول غير القابلة للاستبدال NFT، من مشروعها الذي يحمل اسم CY-B3LLA؛ مما يتيح لمعجبيها فرصة امتلاك نسخة ثلاثية الأبعاد عنها.

تعاونت بيلا حديد مع موقع العالم الإفتراضي "ميتافيرس" (reBASE) من أجل بيع 11.111 عملاً فنياً فريداً يجسدها كشخصية "كرتونية رقمية"؛ مما يسمح لهواة جمع الـNFT بامتلاك أصول رقمية لصورتها مع شهادة الأصالة، وهي الوثيقة التي تمنحها بعض المؤسسات التجارية للحفاظ على حقوق ملكية منتجاتها.

بيلا حديد تطلق مجموعتها الأولى من الـ NFT

وشاركت بيلا حديد متابعيها عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو قصير لتعلن فيه عن مجموعتها، وكتبت: "مع فائق الاحترام، أسدل الستار عن أول مجموعة في مشورع CY-B3LLA، واحدة من أفضل الوجهات، والشعوب، والطعام، والثقاقات بالنسبة لي.. اليابان".

وأوضحت أن المشروع سيسمح لهواة جمع NFT بالذهاب إلى مواقع وأحداث حقيقية حول العالم، حيث يمكنهم مقابلتها.

وتم تقديم شرح مفصل للمشروع عبر موقعه الخاص، وكتب: "مشروع الـ11111 رمز غير قابل للاستبدال (NFT) موزع على 10 مناطق في العالم الحقيقي.. مشروع CY-B3LLA ثورة رقمية تسعى إلى إحياء الاتصال البشري. إنه احتفال بأحدث صيحات الموضة والنساء في شبكة ويب 3.0 والحب الذي لا حدود له".

وتابع: "مستلهمين فكرته من الإنسان الآلي أو سايبورغ (نصف آلي ونصف بشري) ، فإننا نبث الحياة في تصميمنا، ونحول الأفكار الأساسية إلى منتج متماسك. ومع المآسي الأخيرة مثل الحروب و جائحى كورونا الذين ابتلي بهما عالمنا، فإننا ننسى كيفية التواصل والحب والتقدير والعناية ببعضنا البعض. نحن نحيي الطريقة التي اعتدنا أن نعيش بها، وكيف اعتدنا على الاتصال، بطريقة جديدة".





وأضاف: "من أجل التعبير عن المشاعر وتصوير هذا الإحياء إلى فن، تستخدم CY-B3LLA تصميمًا تقنيًا مبتكرًا مثل مسح الجسم ثلاثي الأبعاد وتأثيرات الإضاءة والسمات القائمة على الجغرافيا. يعد تطوير التصميم أمرًا أساسيًا لإنشاء أفضل تمثيل ممكن لـ CY-B3LLA".

ما هي الNFT؟



الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) هي أصل رقمي يمثل أشياء من العالم الحقيقي مثل الفن والموسيقى وغير ذلك، يتم شراؤها وبيعها عبر الإنترنت، عادةً بعملة مشفرة. وتثبت شهادة الأصالة، برقم تسلسلي، أن المالك هو الوحيد الذي يمتلك هذا الأصل المحدد.