نحافة شديدة ووجه شاحب.. بيلا حديد تثير قلق جمهورها بصورها الأخيرة

نشرت عارضة الأزياء الأمريكية ذات الأصول الفلسطينية "بيلا حديد" سلسلة من الصور لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، أثارت بها جدلًا كبيرًا.

وأثارت بيلا حديد قلق جمهورها وذلك عندما ظهرت في الصور وقد بدا وجهها شاحب للغاية ومرهق بشكل كبير وواضح، كما كشفت الصور عن خسارتها الكثير من الوزن حتى انها بدت بنحافة مفرطة مما اثار القلق حول اصابتها بمرض معين وان خسارة الوزن نتيجة ازمة صحية

وظهرت عارضة الأزياء وهي ترتدي فستان باللون الأبيض متوسّط الطول كشف عن نحافتها الكبيرة وخسارتها الوزن، بالاضافة إلى الهالات السوداء اسفل عينيها التي تشير إلى مشاكل تعاني منها عارضة الأزياء الشهيرة

ولم تصرّح بيلا باي شيء حول وضعها الصحي أو حتى النفسي أو تكشف عن اصابتها باي مرض، ولكنها كشفت في وقت سابق وفي أكثر من مرة بأنها كانت تعاني من ضغوط نفسية حيث نشرت فيديو خاص بها عبر حسابها الخاص على "انستغرام" ظهرت فيه وهي تبكي وقد صرّحت بان هذا الأمر جعلها تشعر بتحسّن أكبر وخاصة بعد مشاركتها معاناتها النفسية مع الناس.

وتوجهت بيلا بحديثها لكل الاشخاص الذين يعانون من مشاكل نفسية طالبة منهم التحدث عنها مما يساعدهم على تجاوزها

وخلال وقت سابق كانت بيلا قد نشرت سلسلة من الصور لها أثناء حضورها مناسبة خاصة حيت بدت بإطلالة مذهلة وهي ترتدي فستان طويل باللون الأسود، وكانت في كامل التألق والجمال.