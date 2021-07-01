بيلا حديد وكيندال جينر بلا حمّالات صدر في عرض أزياء جاكيموس في باريس!

أذهلتا عارضتا الأزياء العالميات "بيلا حديد" و"كيندال جينر" المعجبين بإطلالتهما المذهلة خلال عرض أزياء جاكيموس في باريس يوم أمس الأربعاء.

وظهرت "كيندال" بإطلالة سوداء وهي ترتدي توب بلا حمّالة صدر ونسّقتها مع تنورة بقصة مُلتفة ومُزيّنة بفتحة جانبية طويلة، وانتعلت حذاء أسود جلدي بكعب عالي.

أما "بيلا"، فقد ارتدت بلوزة مفتوحة من الأمام وكانت شبه عارية من الأعلى مع خيط مربوط من الأمام لتغطية صدرها العاري، ونسّقته مع بنطال من الجينز الأسود عريض وحذاء بكعب عالي.

ولفتت العارضتان المثيرتان أنظار الناس كلها في شوارع باريس عند وصولهما وخروجهما من الفندق لحضور عرض الأزياء حيث بدتا في حالة معنوية عالية.

ويأتي ظهور "كيندال" هذا بعد أن دافعت عن نفسها وعائلتها عندما اتهمهم المضيف "آندي كوهين" بأنهن "لعنة آل كارداشيان" لأن الرجال الذين يواعدونهن يعانون بعد ذلك من مشاكل شخصية ومهنية.

للمزيد عن النجوم.. تابع Buzz بالعربي: