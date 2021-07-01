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بيلا حديد وكيندال جينر بلا حمّالات صدر في عرض أزياء جاكيموس في باريس!

منشور 01 تمّوز / يوليو 2021 - 07:58
بيلا حديد وكيندال جينر
بيلا حديد وكيندال جينر

أذهلتا عارضتا الأزياء العالميات "بيلا حديد" و"كيندال جينر" المعجبين بإطلالتهما المذهلة خلال عرض أزياء جاكيموس في باريس يوم أمس الأربعاء.

وظهرت "كيندال" بإطلالة سوداء وهي ترتدي توب بلا حمّالة صدر ونسّقتها مع تنورة بقصة مُلتفة ومُزيّنة بفتحة جانبية طويلة، وانتعلت حذاء أسود جلدي بكعب عالي.

Girls' trip! Kendall Jenner turned heads in an all black ensemble while arriving at the Jacquemus La Montagne show at La Cite Du Cinema alongside best pal Bella Hadid in Saint-Denis, France, on Wednesday

أما "بيلا"، فقد ارتدت بلوزة مفتوحة من الأمام وكانت شبه عارية من الأعلى مع خيط مربوط من الأمام لتغطية صدرها العاري، ونسّقته مع بنطال من الجينز الأسود عريض وحذاء بكعب عالي.

ولفتت العارضتان المثيرتان أنظار الناس كلها في شوارع باريس عند وصولهما وخروجهما من الفندق لحضور عرض الأزياء حيث بدتا في حالة معنوية عالية.

Girls' trip! Meanwhile Bella, 24, opted for an all black ensemble as she also chose to shun lingerie and sported a barely-there long-sleeved top which bared her midriff

ويأتي ظهور "كيندال" هذا بعد أن دافعت عن نفسها وعائلتها عندما اتهمهم المضيف "آندي كوهين" بأنهن "لعنة آل كارداشيان" لأن الرجال الذين يواعدونهن يعانون بعد ذلك من مشاكل شخصية ومهنية.

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