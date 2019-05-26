بيلا وكيندال تتألقان على متن يخت فاخر.. وكأسا شمبانيا لزيادة الحماسة (صور)

أمضت عارضتا الأزياء العالميتين "بيلا حديد" و"كيندال جينر" الأسبوعين الفائتين في مهرجان كان السينمائي، لذا تستحقان قسطًا من الراحة والاستجمام بعد الضغط الكبير الذي عاشتاه أمام عدسات الكاميرات التي سُلطت ناحية جمالهما وإطلالاتهما.

رَصدت عدسات الباباراتزي "بيلا حديد" (22 عامًا) و"كيندال جينر" (23 عامًا) تستمتعان بكأسي شمبانيا على متن يخت فاخر في موناكو على شاطئ الريفيرا الفرنسية يوم السبت الماضي، ورغم ذلك فقد حافظتا على أناقتهما المُعتادة.

تألَّقت "بيلا" مُرتديةً فستان ضيق أصفر سترابلس بقصة صدر على شكل قلب، وأكملت إطلالتها بتشوكر فضي التفت حول عنقها، وأقراط ألماسية على شكل حلقات، بينما غطَّت عينيها بنظارات شمسية بُرتقالية، وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر على شكل كعكة.

من جهة أخرى، اختارت "كيندال" ارتداء جامبسوت برونزي برَّاق أبرز منحنيات جسدها الرشيق، في حين تزيَّنت بأقراط كبيرة على شكل حلقتين مُتداخلتين، واعتمدت تسريحة شعر مُرتفعة على شكل كعكة.







وفي وقت سابق، استمتعت الشابتان بوقتيهما برفقة "كريس جينر"ومجموعة من الأصدقاء، حيث اختارت "بيلا" توب بطبعات مُزركسة وبنطال جينر ضيِّق، في حين استعرضت "كيندال" مفاتنها ببكيني أبيض مُرقَّط مؤلف من قطعتين.





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