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بيلي آيليش تتصدر قائمة Spotify بعدد مستمعين ضخم!

منشور 09 آذار / مارس 2020 - 11:59
بيلي آيليش
بيلي آيليش

احتفل موقع "سبوتيفاي" بالنجمات العالميات بمناسبة يوم المرأة العالمي يوم أمس الأحد عبر إطلاق حملة عالمية تحت هاشتاغ #الموسيقى_تزدهر_بالمرأة أو #musicneedswomen من أجل تسليط الضوء على مدى أهميتهن في هذا القطاع.

ونشرت خدمة بث الموسيقى “سبوتيفاي" لائحة أشهر الأسماء النسائية في عالم الموسيقى، وتصدرت النجمة الأمريكية "بيلي إيليش" المركز الأول حيث تجاوزت عدد مرات الاستماع لأغانيها إلى 10.3 مليار، بينما وصل عدد المستمعين لأكثر من 60 مليون مستمع شهريًا .

وهنا نعرض قائمة سبوتيفاي لأكثر النجمات استماعًا:

  1. بيلي آيليش
  2. تايلور سويفت
  3. آريانا غراندي
  4. هالسي
  5. كاميلا كابيو
  6. سيلينا غوميز
  7. دوا ليبا
  8. نيكي ميناج
  9. كارول جي
  10. تونز آند آي

 

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