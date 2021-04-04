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بيلي آيليش تكشف سبب اختفائها لستة أسابيع!

منشور 04 نيسان / أبريل 2021 - 06:31
بيلي آيليش
بيلي آيليش

تصدرت المغنية الأمريكية بيلي إيليش عناوين الصحف العالمية باعتمادها شعرًا أشقر بلاتيني والتخلي عن شعرها الأخضر المشع المتعارف عليه.

وتفاعلت مغنية البوب ​​البالغة من العمر 19 عامًا مع متابعيها من خلال الإجابة عن أسئلتهم عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وردًا على سؤال حول مظهرها الأشقر، قالت بيلي إيليش إنها بدأت عملية تفتيح خصلات شعرها قبل أشهر، وبالتحديد منذ منتصف شهر يناير.


بيلي آيليش

وسأل أحد المعجبين حول الأسباب التي أبقت الأمر سرًا لفترة طويلة، فأجابت بنشر صورة لنفسها التقطتها في 16 يناير، وأرفقتها بتعليق: "لأن إنجاز الأمر استغرق ستة أسابيع".

في الصورة، يمكن رؤية آيليش بشعر ذي لونين: أشقر بلاتيني من الأعلى يتلاشى إلى لون أكثر ميلًا إلى اللون الأحمر.

بيلي آيليش

وأشارت إيليش إلى أن شعرها "صحي للغاية" بعد كل متاعب الحصول على لون أشقر فاتح، وقالت بفخر: "لم أكن أتوقع ذلك على الإطلاق. إنه في الواقع أكثر صحة مما كان عليه منذ وقت طويل."

بيلي آيليش

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كلمات دالة:بيلي آيليششعر بلاتينيمشاهير هوليوودنجومفن

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