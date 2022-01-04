بيلي إيليش تسخر من العرب في اجابتها على سؤال جنسي.. وعارض أزياء مغربي يتهمها بالعنصرية

نشرت النجمة العالمية "بيلي ايليش" سؤال غير لائق عبر خاصية الستوري على صفحتها الخاصة على "انستغرام"، أثارت به جدلاً كبيراً بين المتابعين.

بيلي ايليش تنشر سؤال مثير للجدل

نشرت النجمة العالمية عبر حسابها الخاص على "انستغرام" سؤال منسوب إلى أحد المعجبين وهو يقول: "هل يمكنك إقامة علاقة حميمية مع عربي؟".

وكانت بيلي قد نشرت صورتها وقد بدت عليها علامة الرفض مع الصدمة القوية والدهشة كإجابة لهذا السؤال المثير للجدل.

بيلي ايليش متهمة بالعنصرية ضد العرب

تعرّضت النجمة ايليش لهجوم حاد من قبل المتابعين حيث اتهموها بالعنصرية ضد العرب ومنهم عارض الازياء المغربي "يوسف شريبة".

ورد يوسف على النجمة العالمية الشهيرة بطريقته الخاصة حيث أنه علّق على السؤال بقوله: "كاتب السؤال لا يمثّل العرب أبداً".

وتابع يوسف: "لم يكن عليك نشر هذا السؤال، نحن لا نرضى بها كعرب، وأنا استغرب من هذه العنصرية الواضحة من قبل نجمة لها حضورها الكبير في العالم، والسخرية من العرب لن يضيف لك شيئاً".

