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بيلي ايليش تغضب متابعيها بعد ترحيبها باسرائيل.. وتوصف بالصهيونية

منشور 05 آب / أغسطس 2021 - 11:06
بيلي ايليش
بيلي ايليش

تعرضت المغنية الأمريكية بيلي ايليش لهجوم  شرس من قبل مؤيدي الشعب الفلسطيني بعد مشاركتها مقطع فيديو ترويجي لألبومها الجديد " Happier Than Ever" لجمهورها الإسرائيلي.

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جاء في المقطع، الذي لم تتجاوز مدته الـ10 ثوان ، بيلي ايليش توجِّه رسالة لمتابعيها قائلة: "مرحبًا إسرائيل، أنا متحمسة جدًا لأن ألبومي الجديد Happier Than Ever طرح الآن، اسحب لأعلى للاستماع إليه".

وما أثار غضب معجبيها حينما انهالت التعليقات التي كتبت "مرحبا إسرائيل"، لترد عليها متابعة بغضب: ""بسبب عبارة "مرحباً إسرائيل"، فقدت أحد متابعيك وأنت تستحقين ذلك. ثقّفي نفسك بما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين".

وكتب آخر يقول "إنها أرض فلسطينية محتلة وليست إسرائيل".

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كما تضمنت التعليقات الأخرى: "كون بيلي إيليش صهيونيًا ليس مفاجئًا على الإطلاق"، كما ذهب بعض المستخدمين لاتهامها بالعنصرية.

 

كلمات دالة:بيلي ايليشنجوممشاهير هوليوودفنصهيونيةاسرائيلفلسطين

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