بين أفليك ينقذ نجله من حادث سير.. وجينيفر لوبيز تقف مكتوفة اليدين

تعرّض نجل النجم الهوليوودي الشهير "بين أفليك" والبالغ من العمر 10 سنوات لحادث سير خطير، ولكن والده استطاع أن ينقذه منه بأعجوبة شديدة

تفاصيل حادث سير نجل بن أفليك

حاول الطفل الصغير والذي يدعى صامويل والبالغ من العمر 10 سنوات أن يقود سيارة والده ولكنّه اصطدم بسيارة أخرى كانت تقف خلفه، الا ان بين تصرف بشكل سريع حيث قام بايقاف السيارة على الفور وانقاذ طفله

وقام لاحقًا النجم العالمي بتفحص السيارة المتضررة وسيارته، ليتبين عدم وجود اي اضرار في السيارتين ثم قام بامساك ابنه واحتضانه من اجل الاطمئنان عليه أكثر وتهدئته

موقف جينيفر لوبيز من الحادث

تداول المتابعون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحادث السير الذي تسبب به نجل النجم الهوليوودي الشهير "بين أفليك" صامويل.

وظهرت تفاصيل الحادث وكيفية قيام بين أفليك بإنقاذ نجله بشكل واضح في الفيديو الذي تم التقاطه لحظة وقوع الحادث، وكانت النجمة العالمية جينيفر لوبيز تجلس في المقعد الخلفي للسيارة التي قادها نجل بن افليك الا ان الفيديو كشف انه لا يوجد اي ردة فعل للنجمة العالمية ولا تقم بأي تصرف

وعند وقوع الحادث خرجت النجمة العالمية جينيفر لوبيز من السيارة وهي تمسك بهاتفها المحمول ولم تظهر أي ردة فعل أخرى مما أثار تساؤلات الجمهور حيث قال الجمهور إن لوبيز قد أبدت ردة فعل وكانها لم تكترث لامر الطفل الصغير وكل ما كان يهمها حماية نفسها

فيما دافع اخرون عن النجمة العالمية حيث قال إن ردود أفعال الناس حول الاحداث مختلفة وهناك العديد من الأشخاص الذين لا يعرفون كيف يتصرفون في المواقف الصعبة

عائلة بين أفليك

يشار بان صامويل هو نجل بين أفليك من زوجته السابقة النجمة "جينيفر غارنر" حيث أنهما لديهما أيضاً ابنتين واحدة تبلغ من العمر 16 عامًا وأخرى 13 عامًا، وكانت ويرتبط بن افليك بعلاقة جيدة مع طليقته من اجل اطفالهما.

يُشار إلى بن افليك كان مرتبطًا بالنجمة العالمية جينفير لوبيز قبل سنوات وفي بداية حياتهما الا انهما انفصلا بعد فترة من الخطوبة لتعود علاقتهما في الفترة الأخيرة