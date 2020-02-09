بيونسه تحصل على 5 ملايين مقابل كل طفل تنجبه.. تعرّف على اتفاقية زواجها من جاي زي!

تعيش النجمة "بيونسيه" مع زوجها جاي زي لأكثر من 15 عاماً وهو ما يبدو مفاجئاً وفقاً لمعايير مشاهير هوليوود فيعمل الثنائي معاً ويعيشان معاً ويربيان أطفالهما الثلاثة معاً.

وبكل تأكيد مرّا بالعديد من الأوقات العصيبة والصراعات خاصة التي تضمنت اعتراف جاي زي بالخيانة إلى المعركة الشائكة بينه وبين سولانج نولز إلا أنهما تمكنا من النجاة من جميع تجاربهما وخرجا منها أقوى من أي وقت مضى.

وبالعودة إلى تاريخ علاقتهما بدأت بيونسيه وجاي زي بالتعارف عندما كنت تبلغ من العمر 18 عاماً أي في عام 2000 حيث أنهما كانا مجرّد أصدقاء في البداية قبل أن يبدءا علاقتهما الرومانسية.

وفي أواخر عام 2001 بدأ الثنائي بالمواعدة حيث وخلال وقت قصير بدءا العمل سوياً في المجال الموسيقي حيث قاما بإصدار عدة أغاني ناجحة معاً.

وتزوّج بيونسيه وجاي زي بعد علاقة دامت سبع سنوات في حفل سري للغاية كما بقي الثنائي متحفظ بشأن زواجهما على مر السنين بالرغم من قيامهما بالعمل معاً والتجوّل معاً والحفاظ على المعجبين في كل مكان.

ولم ينتظرا طويلاً بعد الزواج لمحاولة بناء أسرة حيث أنجبت طفلتها بلو آيفي عام 2012 بعد معاناتها من الإجهاض في المرة الأولى وبينما افترض العديد من المعجبين عدم انجابهما المزيد من الأطفال صدمت بيونسيه المتابعين بخبر حملها بتوأم وهما رومي وسير عام 2017.

أما الشيء المثير للجدل في علاقتهما هو اتفاق ما قبل الزواج حيث قيل بأن الثنائي وقعّا اتفاقية تفيد بمنح بيونسيه 5 ملايين مقابل كل طفل تنجبه فترة زواجهما بالإضافة إلى بند يكشف بإن بيونسيه ستحصل على 10 ملايين إذا انتهى الزواج قبل عامين، كما أنها ستحصل على مليون دولار سنوياً لكل عام بقيا فيه متزوجين طيلة الخمسة عشر عاماً.

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