بيونسيه بإطلالة اللبؤة في عرض فيلمها The Lion King.. وحضور ساحر لدوقة ساسكس!

خطفت النجمة العالمية "بيونسيه" الأضواء أثناء العرض الأولي لفيلم ديزني الشهير The Lion King، في سينما ODEON بلندن، وجاء الفيلم على طريقة الـ live action، الذي يتم من خلاله استبدال الأنيميشن بمشاهد أكثر حقيقية.

وظهرت بيونسيه بإطلالة جريئة مستوحاة من دور اللبؤة "نالا"، والتي تؤدي صوتها في الفيلم، فارتدت فستاناً ذهبياً من القماش المكرمش، بقصة ملتفة وفتحة كبيرة من الصدر، بتوقيع المُصمم الفيتنامي Cong Tri.

ولإتمام إطلالتها الجريئة، تزيّن الفستان بفتحة جانبية طويلة، بلغت حد الخصر، كما نسّقت معه صندل مفتوح وحقيبة يد مطابقة للون الفستان.

واكتمل سحر العرض في السينما، بعدما انضم لبيونسيه دوق ودوقة ساسكس، فتبادلت ميغان العناق مع نجمة الفيلم، قبل أن يتبادل الثنائي أطراف الحديث مع أزواجهما.

وتألقت ميغان بإطلالتها الملكية السوداء، فظهرت بفستان متوسط الطول، بقيمة 4,871 دولار، صممه "جيسون وو" خصيصاً لهذه المناسبة.

ومن الجدير بالذكر، أنّه عرضت النسخة الأولى من الفيلم المتحرك في سلسلة أفلام ديزني المتحركة الكلاسيكية، عام 1994، وحققت نجاحاً كبيراً، وعلى غرار أفلام ديزني، تم دبلجته للغة العربية الفصحى. وفي الوقت الحالي صدر فيلم "The Lion King" بنسخته الجديدة، و يشارك بالأداء الصوتي في فيلم عدد من نجوم العالم، أبرزهم دونالد جلوفر وسيث روجين وجون كاني وشويتال اجيوفور وبيونسيه، وغيرهم.

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