بيونسيه بالأحمر البرَّاق في حفل عيد ميلاد حماتها.. ووالدتها بإطلالة شبابية (صور)

خطفت النجمة الأمريكية "بيونسيه" الأنظار بجمالها المبهر في حفل عيد ميلاد حماتها "غلوريا كارتر" الذي أقيم نهاية عطلة الأسبوع في مدينة نيويورك.

تألَّقت "بيونسيه" مُرتديةً فستانًا أحمر براق بياقة عالية وأكمام طويلة، انسدل على جسدها بانسيابية مُستعرضًا منحنيات جسدها المثير.

وأكملت الحسناء إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة على شكل ذيل حصان، واعتمدت مكياج برونزي ومكياج عيون دًخاني، في حين تزيَّنت بقبعة سوداء كلاسيكية وأقراط ذهبية كبيرة.

وتواجد في الحفل إلى جانب "بيونسيه" وزوجها "زي جي" كل من وقريبتها "آنجي بيونسيه"، ووالدتها "تينا نولز" التي تحدَّت سنها بفستان أسود ضيِّق ذي أكمام طويلة، وأسدلت خصلات شعرها الأشقر المموج على جانبي كتفها، في حين تزيَّنت بمجموعة من الأساور الذهبية.

ونشرت "تينا" صورة تجمعها بابنتها و"آنجي" عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وعلَّقت: "أحب التسكع مع هاتين الجميلتين الليلة.. إننا نحتفل بعيد ميلاد غلوريا المميز في نيويورك.. عيد ميلاد سعيد غلوريا، نحن نحبك".

وفي الرابع من شهر سبتمبر، احتفلت "بيونسيه" بعيد ميلادها الـ38 بحضور زوجها مغني الراب "جي زي" وأصدقائها المقربين، ونشرت عبر حسابها على موقع "إنستغرام" مجموعة صور ومقاطع فيديو للحفل الفخم.