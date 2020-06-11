بيونسيه تكشف عن مشروع خاص مع ديزني بمقابل مبلغ خيالي!

يبدو واضحاً أن باب النجاح فتح أبوابه لدى النجمة "بيونسيه" من خلال شركة ديزني، خاصة بعد نجاح فيلمهما الشهير The Lion King عام 2019.

وأفادت صحيفة The Sun أن بيونسيه ستجري محادثات جديدة مع شركة House of Mouse لتوقيع صفقة بقيمة 100 مليون ددولار للعمل في ثلاثة مشاريع رئيسية.

وأحدها سيكون هو الموسيقى التصويرية لـBlack Panther 2 الذي من المتوقع صدوره عام 2020.

وأكّدت إحدى المصادر لـThe Sun: "أنّ بيونسيه أصبحت أساسية لشركة ديزني وهي مناسبة تمامًا لعلامتها التجارية. لقد عملت على عدد من المشاريع من أجلهم، بما في ذلك أداء صوت نالا في The Lion King ، وهم الآن حريصون على تأمينها لمزيد من المشاريع".

وخلال وقت سابق كرّمت قناة ديزني بيونسيه بحضورها على قناة ABC's Disney Family Singalong خلال العرض التكريمي للكادر الطبي في مواجهة فيروس كورونا.

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